В Тюмени в доме от известного застройщика выпали стеклопакеты

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Группа ребят от непогоды решила укрыться в тамбуре жилого дома. Но им пришлось от туда уйти — из-за сильного ветра в двери выпал и разбился стеклопакет. По счастливой случайности никто не пострадал.
Застройщиком дома в квартире «Республика» является ПСК «Дом». Компания работает в Тюмени с 2000 года. За последний год выручка предприятия снизилась на 90% — до 572 миллионов рублей. чистая прибыль упала на 83% — до 87,9 миллионов рублей. Согласно данным Федерального казначейства, ООО «ПСК „ДОМ“ является участником системы государственных закупок.
Между тем, отзывы в сети о застройщике не самые лестные — многие жалуются на некачественное жилье.
«Очень плохой застройщик, кто думает покупать квартиру в ПСК не рекомендую. Выбирайте другого застройщика. Купили квартиру 3 года назад и до сих пор мучаемся. Многие уже продают и избавляются от квартир по причине: в квартирах холодно. Гарантии по факту нет, купив квартиру, останетесь сами с собой. Есть соседи, которые выиграли суды, но как оказалось у застройщика виноват проектировщик», — жалуются горожане.
«Если возникла проблема (с окнами, например, как в нашем случае), никто вам не будет помогать. Как отдали деньги, сразу не интересны становитесь. Подрядчик ответит, что у них с вами договорных отношений нет, а застройщик будет упорно игнорировать ваши обращения и претензии», — сетуют тюменцы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне за три часа выпало более четверти месячной нормы осадков. С городских улиц было откачано более 2 тысяч кубометров воды. Сегодня, по прогнозу метеорологов, в течение дня ожидается вторая волна ливневых дождей.