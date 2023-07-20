В Тюмени в доме от известного застройщика выпали стеклопакеты

Застройщиком дома в квартире «Республика» является ПСК «Дом». Компания работает в Тюмени с 2000 года. За последний год выручка предприятия снизилась на 90% — до 572 миллионов рублей. чистая прибыль упала на 83% — до 87,9 миллионов рублей. Согласно данным Федерального казначейства, ООО «ПСК „ДОМ“ является участником системы государственных закупок.