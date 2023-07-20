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В Тюмени в доме от известного застройщика выпали стеклопакеты

20 июля 2023, 08:18
Фото: ЧС Тюмень
Штормовой ветер в Тюмени накануне вечером едва не обернулся трагедией для юных жителей квартала «Республика».
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Тюмень

Группа ребят от непогоды решила укрыться в тамбуре жилого дома. Но им пришлось от туда уйти — из-за сильного ветра в двери выпал и разбился стеклопакет. По счастливой случайности никто не пострадал.

Застройщиком дома в квартире «Республика» является ПСК «Дом». Компания работает в Тюмени с 2000 года. За последний год выручка предприятия снизилась на 90% — до 572 миллионов рублей. чистая прибыль упала на 83% — до 87,9 миллионов рублей. Согласно данным Федерального казначейства, ООО «ПСК „ДОМ“ является участником системы государственных закупок.

Между тем, отзывы в сети о застройщике не самые лестные — многие жалуются на некачественное жилье.

«Очень плохой застройщик, кто думает покупать квартиру в ПСК не рекомендую. Выбирайте другого застройщика. Купили квартиру 3 года назад и до сих пор мучаемся. Многие уже продают и избавляются от квартир по причине: в квартирах холодно. Гарантии по факту нет, купив квартиру, останетесь сами с собой. Есть соседи, которые выиграли суды, но как оказалось у застройщика виноват проектировщик», — жалуются горожане.
«Если возникла проблема (с окнами, например, как в нашем случае), никто вам не будет помогать. Как отдали деньги, сразу не интересны становитесь. Подрядчик ответит, что у них с вами договорных отношений нет, а застройщик будет упорно игнорировать ваши обращения и претензии», — сетуют тюменцы.
Крепитесь: на Тюмень сегодня обрушится вторая волна ливневых дождей
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне за три часа выпало более четверти месячной нормы осадков. С городских улиц было откачано более 2 тысяч кубометров воды. Сегодня, по прогнозу метеорологов, в течение дня ожидается вторая волна ливневых дождей.

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