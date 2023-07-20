В Тюменском районе утонул 13-летний подросток

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
Это уже восьмой случай гибели детей на воде с начала купального сезона в Тюменской области. Всего в водоемах утонули этим летом 23 человека, всего произошло 24 происшествия — тело одного погибшего не найдено.
«Основная причина гибели людей на водных объектах — это грубое пренебрежение мерами безопасности, в том числе купание в местах, которые для этого не предназначены. Убедительная просьба к жителям и гостям нашего региона — не нарушать меры безопасности на водных объектах, не купаться там, где это запрещено. Настоятельно рекомендуем родителям не оставлять детей без присмотра на водоемах и объяснять, как нужно себя вести на водоемах», — отметил начальник Центра ГИМС ГУ МЧС по Тюменской области Алексей Аксарин.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске 17 июля нашли в воде тело рыбака, пропавшего 13 июля. По предварительным данным, мужчина утонул во время купания в реке Иртыш.