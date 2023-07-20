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В Тюменском районе утонул 13-летний подросток

20 июля 2023, 07:58
Фото: 1MI
Трагедия произошла накануне в Тюменском районе. В водоеме, расположенном рядом с селом Муллаши утонул 13-летний подросток.
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Тюмень

Это уже восьмой случай гибели детей на воде с начала купального сезона в Тюменской области. Всего в водоемах утонули этим летом 23 человека, всего произошло 24 происшествия — тело одного погибшего не найдено.

«Основная причина гибели людей на водных объектах — это грубое пренебрежение мерами безопасности, в том числе купание в местах, которые для этого не предназначены. Убедительная просьба к жителям и гостям нашего региона — не нарушать меры безопасности на водных объектах, не купаться там, где это запрещено. Настоятельно рекомендуем родителям не оставлять детей без присмотра на водоемах и объяснять, как нужно себя вести на водоемах», — отметил начальник Центра ГИМС ГУ МЧС по Тюменской области Алексей Аксарин.
В Тюмени два водоема попали в список опасных
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске 17 июля нашли в воде тело рыбака, пропавшего 13 июля. По предварительным данным, мужчина утонул во время купания в реке Иртыш.

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#Тюменская область#Тюмень#Дети#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюменцы#Водоемы#Валентина Бурнашева
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