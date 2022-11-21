nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени начали монтаж новогодних украшений на улице Дзержинского

Сегодня, 05:27
Фото: nashgorod.ru

Улицу Дзержинского в Тюмени обновили к Новому году

На Дзержинского завершается благоустройство, и уже в первых числах декабря планируется открытие обновлённой старинной улицы.

На сегодняшний день улица Дзержинского оборудуется всем необходимым для отдыха и прогулок: качелями, лавочками, мостовой и т.д.


На входной группе (со стороны ДК «Нефтяник») в створе с ул. Первомайской располагается павильон, в нем представлен деревянный макет квартала и экспозиция, рассказывающая об уникальных особенностях тюменской деревянной резьбы, – рассказал глава администрации Тюмени Руслан Кухарук на своём сайте.


Сейчас на улице активно монтируют украшения к Новому году. 

В ближайшее время на комиссии по безопасности дорожного движения мы рассмотрим вопрос об установке светофора на пересечении с улицей Комсомольской для удобства пешеходов,  – пообещал глава города.

Также намечено строительство частного музея и Дома Ершова.

В Тюмени на улице Дзержинского установили опасные качели
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Первомайская улица#Праздник#Монтаж#Исторические реконструкции#Рождество#Игровая площадка#Зона отдыха
Подпишитесь
Топ-3 недели: открытие улицы Дзержинского, гибель крановщицы и рост цен на лекарства
Вчера, 21:18
Сирийские студенты проводят в вузе просветительские встречи
Сегодня, 10:43
Владимир Путин запустит в Тюменской области производство индейки
Вчера, 20:21
Кухарук занял пост сопредседателя ассоциации развития местного самоуправления
Вчера, 18:21
На оплату льготного проезда в Тюмени потратят более миллиарда рублей
Вчера, 17:27
Тюмень не станет миллионником через три года
Вчера, 15:39