В Тюмени начали монтаж новогодних украшений на улице Дзержинского

На сегодняшний день улица Дзержинского оборудуется всем необходимым для отдыха и прогулок: качелями, лавочками, мостовой и т.д.
На входной группе (со стороны ДК «Нефтяник») в створе с ул. Первомайской располагается павильон, в нем представлен деревянный макет квартала и экспозиция, рассказывающая об уникальных особенностях тюменской деревянной резьбы, – рассказал глава администрации Тюмени Руслан Кухарук на своём сайте.
Сейчас на улице активно монтируют украшения к Новому году.
В ближайшее время на комиссии по безопасности дорожного движения мы рассмотрим вопрос об установке светофора на пересечении с улицей Комсомольской для удобства пешеходов, – пообещал глава города.
Также намечено строительство частного музея и Дома Ершова.