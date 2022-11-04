Изменили названия остановок в Тюмени

Автобусные остановки, которые находятся на улице Полевой у зданий № 14 и № 27 теперь будут называться «Мемориал генералу Карбышеву».
А остановка, расположенная на улице Мельникайте, 116 получила наименование «улица 30 лет Победы». Ранее она называлась «Центр бытовых услуг».
Решение об изменении наименований данных остановок было принято согласно порядку присвоения, изменения наименований автобусных остановок в границах города. Правила были утверждены приказом городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта.
Ранее «Наш город» писал о том, что жители Тюмени просят власти установить остановочный комплекс на улице Губернской. По словам горожан, павильон отсутствует здесь уже продолжительное время.