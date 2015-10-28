Тюменские КВНщики откроют 25 сезон

На сцене «Пионера» соберутся КВНщики от мала до велика — дебютанты и лучшие команды школ и вузов города, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.
Фестиваль откроют выпускники тюменской городской летней школы КВН детско-юношеского центра «Авангард» из семнадцати школ города. А после к уже «разогретой» публике выйдут полюбившиеся команды школьников, в том числе и неоднократный чемпион города команда КВН «МС 66» (школа № 66).
Зрители смогут по достоинству оценить юмор студенческих команд «Русь» (Государственный аграрный университет Северного Зауралья), «Рассказать друзьям» (сборная ТюмГУ) и чемпиона прошлогоднего «Сезона рекордов» — команды КВН «Мирное время» (Тюменское высшее военно-инженерное командное училище).
Своими шутками гостей непременно порадует и участник международных фестивалей КВН в Анапе, чемпион Московского фестиваля Всероссийской юниор — лиги Международного Союза КВН сборная города «Тюменское время».
Как всегда не обойдется без сюрпризов! Поздравить тюменских квнщиков приедут участники пятого международного фестиваля детских команд КВН «Шпана» из города Омск, «25 страниц» из Уфы и команда «Метро» из Самары.
Оценивать команды будут не только зрители, но и знаменитые тюменские квнщики, а также гости из Самары.
Тюменский «Клуб веселых и находчивых» приглашает своих выпускников прошлых лет в качестве почетных гостей принять участие в открытии юбилейного 25-ого сезона игр. Пригласительные билеты можно получить, позвонив по телефону: 8-902-813-3727.
Всех увлеченных, веселых и находчивых жителей Тюмени ждут 1 ноября в 18.00 в концертном зале дворца творчества и спорта «Пионер», чтобы поддержать дебютантов, оценить мастерство опытных команд и просто от души повеселиться!