«Наше радио» возобновит вещание в Тюмени

С 16 октября началась трансляция программ радиостанции «Наше радио» на радиотелевизионной станции, расположенной в Тобольске. Об это информирует филиал РТРС «Урало-Сибирский РЦ».
Примерно через месяц «Наше радио» будет доступно и жителям Тюмени. Об этом NashGorod.ru рассказали в пресс-службе филиала РТРС «Урало-Сибирского РЦ». Сейчас идет монтаж оборудования, оформление документов. Оно будет доступно на частоте 99,2 FM.
С 16 октября «Наше радио» могут настроить прием программ радиостанции на частоте 99,1 FM жители Тобольска и близлежащих населенных пунктов Тобольского района.
«Наше Радио» — российская музыкальная радиостанция, транслирующая музыку преимущественно в формате русского рока.
Напомним, какое-то время назад «Наше радио» могли слушать и жители Тюмени, однако потом вещание в нашем городе прекратилось — на этой частоте появилось радио «Красная Армия». В 2013 году на форуме NashGorod.ru появилось обсуждение того, что «Наше радио» скоро вернется в Тюмень — оно выиграло частоту 99,2 ФМ. Однако до текущего времени к вещанию так и не приступили. По мнению одного из участников обсуждения — компании, осуществляющие вещание, запросили слишком много денег.
Сегодня популярную рок-радиостанцию можно поймать в Ишиме, Сургуте, Нижневартовске, Новом Уренгое, Ханты-Мансийске.