nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

«Наше радио» возобновит вещание в Тюмени

28 октября 2015, 10:01
На радиотелевизионной станции, расположенной в Тобольске, с 16 октября началась трансляция программ радиостанции «Наше радио». Об это информирует филиал РТРС «Урало-Сибирский РЦ».
Сюжет
Тюмень

С 16 октября началась трансляция программ радиостанции «Наше радио» на радиотелевизионной станции, расположенной в Тобольске. Об это информирует филиал РТРС «Урало-Сибирский РЦ».

Примерно через месяц «Наше радио» будет доступно и жителям Тюмени. Об этом NashGorod.ru рассказали в пресс-службе филиала РТРС «Урало-Сибирского РЦ». Сейчас идет монтаж оборудования, оформление документов. Оно будет доступно на частоте 99,2 FM.

С 16 октября «Наше радио» могут настроить прием программ радиостанции на частоте 99,1 FM жители Тобольска и близлежащих населенных пунктов Тобольского района.

«Наше Радио» — российская музыкальная радиостанция, транслирующая музыку преимущественно в формате русского рока.

Напомним, какое-то время назад «Наше радио» могли слушать и жители Тюмени, однако потом вещание в нашем городе прекратилось — на этой частоте появилось радио «Красная Армия». В 2013 году на форуме NashGorod.ru появилось обсуждение того, что «Наше радио» скоро вернется в Тюмень — оно выиграло частоту 99,2 ФМ. Однако до текущего времени к вещанию так и не приступили. По мнению одного из участников обсуждения — компании, осуществляющие вещание, запросили слишком много денег.

Сегодня популярную рок-радиостанцию можно поймать в Ишиме, Сургуте, Нижневартовске, Новом Уренгое, Ханты-Мансийске.

#Новости#РТРС#Тюмень#Радио#Ирина#Культура
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25