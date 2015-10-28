«Наше радио» возобновит вещание в Тюмени

Напомним, какое-то время назад «Наше радио» могли слушать и жители Тюмени, однако потом вещание в нашем городе прекратилось — на этой частоте появилось радио «Красная Армия». В 2013 году на форуме NashGorod.ru появилось обсуждение того, что «Наше радио» скоро вернется в Тюмень — оно выиграло частоту 99,2 ФМ. Однако до текущего времени к вещанию так и не приступили. По мнению одного из участников обсуждения — компании, осуществляющие вещание, запросили слишком много денег.