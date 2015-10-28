На тюменский «флешмоб» позвали Диму Билана

«Флешмоб» пройдет под песню Димы Билана «Не молчи». Каждый участник принесет с собой воздушный шар-сердце красного или розового цвета и вручит тюменцам после завершения «флешмоба».
Точное место проведения — Цветной бульвар со стороны улицы Первомайской, сбор участников в 12:30. Участниками «флешмоба» могут стать школьники, студенты, дети, родители с детьми, а также семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Официальное письмо с приглашением на флешмоб отправлено Дмитрию Билану, сообщают организаторы.
Организатор: Ассоциация родительских сообществ г. Тюмени при поддержке департамента науки и образования Тюменской области. Соорганизатор и хореограф — Алена Зыкова, руководитель Театра танца «VICTORY».