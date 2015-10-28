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На тюменский «флешмоб» позвали Диму Билана

28 октября 2015, 17:46
Тюменцев приглашают присоединиться ко всероссийскому «флешмобу» «Каждый ребенок уникален». Танцевальная акция пройдет 29 октября в 13 часов на Цветном бульваре.
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Тюмень

«Флешмоб» пройдет под песню Димы Билана «Не молчи». Каждый участник принесет с собой воздушный шар-сердце красного или розового цвета и вручит тюменцам после завершения «флешмоба».

Точное место проведения — Цветной бульвар со стороны улицы Первомайской, сбор участников в 12:30. Участниками «флешмоба» могут стать школьники, студенты, дети, родители с детьми, а также семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Официальное письмо с приглашением на флешмоб отправлено Дмитрию Билану, сообщают организаторы.

Организатор: Ассоциация родительских сообществ г. Тюмени при поддержке департамента науки и образования Тюменской области. Соорганизатор и хореограф — Алена Зыкова, руководитель Театра танца «VICTORY».

#Новости#Флешмоб#Тюмень#Ирина#Культура
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