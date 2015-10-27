В Тюмень прилетели два миллиона хищных насекомых

470 рыбок и 100 черепах станут обитателями ветеринарной клиники имени Евгении Мамоновой, 500 аквариумных рыбок отправятся в ООО «Ковчег», шмелиные семьи прибыли для ЗАО «РИТЗА», насекомые-энтомофаги — для тепличного комбината «Тюмень-Агро», генетический материал поступит в ООО «Эвика-Агро», ООО «Боровинское» и ООО «Агрофирма «Междуречье». В частные руки направились более тысячи аквариумных рыбок и 240 ракообразных.
Все грузы с живностью после полета прошли обязательный ветеринарный осмотр, проверку сопроводительных документов, после чего их допустили в пункты назначения.