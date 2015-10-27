В Тюмень прилетели два миллиона хищных насекомых

Грузы с животными и генетическим материалом прибыли в Тюмень из столицы. Большинство — в адрес предприятий. Объектом досмотра сотрудников Россельхознадзора стали 100 черепах, более двух тысяч аквариумных рыбок, 240 ракообразных, две шмелиные семьи, 2 миллиона 810 тысяч насекомых-энтомофагов и более двух тысяч доз семени крупного рогатого скота.

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