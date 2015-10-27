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В Тюмень прилетели два миллиона хищных насекомых

27 октября 2015, 11:50
Грузы с животными и генетическим материалом прибыли в Тюмень из столицы. Большинство — в адрес предприятий. Объектом досмотра сотрудников Россельхознадзора стали 100 черепах, более двух тысяч аквариумных рыбок, 240 ракообразных, две шмелиные семьи, 2 миллиона 810 тысяч насекомых-энтомофагов и более двух тысяч доз семени крупного рогатого скота.
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Тюмень

470 рыбок и 100 черепах станут обитателями ветеринарной клиники имени Евгении Мамоновой, 500 аквариумных рыбок отправятся в ООО «Ковчег», шмелиные семьи прибыли для ЗАО «РИТЗА», насекомые-энтомофаги — для тепличного комбината «Тюмень-Агро», генетический материал поступит в ООО «Эвика-Агро», ООО «Боровинское» и ООО «Агрофирма «Междуречье». В частные руки направились более тысячи аквариумных рыбок и 240 ракообразных.

Все грузы с живностью после полета прошли обязательный ветеринарный осмотр, проверку сопроводительных документов, после чего их допустили в пункты назначения.

#Новости#Россельхознадзор#Насекомые#Животные#Тюмень#Коля#Общество
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