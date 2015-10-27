В кассу театра начали выстраиваться очереди

В новом сезоне Тюменский драмтеатр запустил акцию «Молодость»: студенты могут купить билет на спектакли всего за 50 рублей. Акция оказалась очень востребованной — в кассы даже выстраиваются очереди.
«Для студентов это очень интересно. Вы не представляете, сколько людей приходит каждый вечер в кассу за полчаса до спектакля. Перед последними показами они стояли на улице, — отметил Сергей Осинцев. — Это очень благодарные зрители — мы видим отклики в социальных сетях, Инстаграме, и понимаем, что они ходят не один раз, а постоянно».
Сергей Осинцев также отметил интересную деталь — студенты дарят актерам цветы. «Видимо, купив билет всего за 50 рублей, они могут потратить еще 50 рублей на розочку», — комментирует директор Тюменского драмтеатра.
Причина очередей — условия акции. Студенты могут купить билет по льготной цене только в день спектакля при наличии свободных мест не раньше, чем за 30 минут до начала. Они приобретают входной билет без места, и должны показать свой студенческий на кассе и на входе в театр.
«Молодость» будет действовать до 31 декабря, потом будет перерыв на новогоднюю компанию, а после акция возобновится.
30 декабря наградят самых активных посетителей театра по льготной цене. Студенты об этом знают и собирают корешки от билетов. Победители получат пропуск на все спектакли в следующем сезоне.
«50 рублей — чисто символическая цена за оборот бланка, обслуживание. А само искусство для студентов — бесплатно», — резюмировал Осинцев.