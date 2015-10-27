В кассу театра начали выстраиваться очереди

«Для студентов это очень интересно. Вы не представляете, сколько людей приходит каждый вечер в кассу за полчаса до спектакля. Перед последними показами они стояли на улице, — отметил Сергей Осинцев. — Это очень благодарные зрители — мы видим отклики в социальных сетях, Инстаграме, и понимаем, что они ходят не один раз, а постоянно».