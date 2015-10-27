Сон за рулем стоил водителю жизни

Автомобиль выехал на встречную полосу, 21-летний водитель «шестерки» успел среагировать, съехал на обочину. «Жигули» зацепили «Ладу» зеркалами, далее на встречной полосе «Лада» столкнулась с «Хондой». Водитель «Лады» погиб. Тяжелые травмы получили четыре человека: водитель «Хонды» и три пассажира «Хонды» и «Лады». У них переломы, черепно-мозговые травмы, рваные раны и другие повреждения, сообщает областная ГИБДД.
В тот же день 14-летняя девочка сбита в Ишиме на улице Казанской на пешеходном переходе автомобилем Nissan Tiida. 44-летний водитель автомобиля, житель Сорокинского района, пояснил, что не заметил девочку, так как его ослепило солнце. Школьница госпитализирована с оскольчатым переломом ноги, травмой головы, лица и многочисленными ушибами.
Вечером на 14 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись автомобили KIA Rio и Hyundai. 30-летняя водитель KIA нарушила очередность проезда перекрестка, поворачивая на дачи, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП пострадали водитель KIA и три пассажирки из обеих машин, девушки в возрасте 16, 17 и 20 лет. У всех пострадавших ушибы и рвано-ушибленные раны. Водитель KIA рассказала, что проживает в дачном обществе. Ребенок вечером захотел сладкого, поэтому она поехала в торговый центр. Показания алкотестера у водителя KIA составили 0,32 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
Четыре автомобиля столкнулись утром на улице Широтной: Lifan, Toyota, KIA и Chevrolet. 31-летний водитель Lifan не выдержал безопасную дистанцию. 36-летняя водитель «Тойоты» получила травму головы и ушиб позвоночника.
80-летняя бабушка сбита вчера около полудня на улице Карской автомобилем Renault. Тюменка шла по проезжей части при наличии тротуара на улице. Бабушка упала и ушибла колено.
Всего в восьми дорожно-транспортных происшествиях, случившихся на дорогах Тюменской области 26 октября, один человек погиб и 14 были ранены.