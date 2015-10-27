Сон за рулем стоил водителю жизни

Вечером на 14 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись автомобили KIA Rio и Hyundai. 30-летняя водитель KIA нарушила очередность проезда перекрестка, поворачивая на дачи, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП пострадали водитель KIA и три пассажирки из обеих машин, девушки в возрасте 16, 17 и 20 лет. У всех пострадавших ушибы и рвано-ушибленные раны. Водитель KIA рассказала, что проживает в дачном обществе. Ребенок вечером захотел сладкого, поэтому она поехала в торговый центр. Показания алкотестера у водителя KIA составили 0,32 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.