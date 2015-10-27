«Нефтяник» начнет работу с бесплатного концерта

В следующую среду тюменцев ждут на концерте, посвященном Дню народного единства и открытию после реконструкции ДК «Нефтяник» (ул. Осипенко, 1).
На обновленной сцене дворца культуры выступят лучшие творческие коллективы и артисты Тюменской области. Входные бесплатные билеты будут выдаваться перед началом концерта.
«Нефтяник» планируют сделать полноценной альтернативой посещению ресторанов и подобного досуга. Об этом журналистам накануне рассказала заместитель директора дома культуры Екатерина Дергачева. По ее словам, для детей здесь будут ставить сказки, проводить елки и балы, для взрослых будут работать хореографические и вокальные классы и студии, бизнес-гостиная. Также в «Нефтянике» состоятся выступления бизнес-тренеров Игоря Манна, Алана Пиза и других звезд.
В целом, руководство «Нефтяника» планирует вдохнуть в него новую жизнь, однако подробностями пока практически не делится. «Следите за афишами, приходите 4 ноября на открытие — и вы узнаете больше», — отметила Екатерина Дергачева.
«Это самая мощная и технически оснащенная площадка Тюменской области», — поделился своими впечатлениями от визита в «Нефтяник» директор Тюменского театра кукол Василий Пустыльников.