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«Нефтяник» начнет работу с бесплатного концерта

27 октября 2015, 15:12
Дом культуры «Нефтяник» открывается после реконструкции. Он распахнет свои двери для всех желающих 4 ноября в 17 часов.
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Тюмень

В следующую среду тюменцев ждут на концерте, посвященном Дню народного единства и открытию после реконструкции ДК «Нефтяник» (ул. Осипенко, 1).

На обновленной сцене дворца культуры выступят лучшие творческие коллективы и артисты Тюменской области. Входные бесплатные билеты будут выдаваться перед началом концерта.

«Нефтяник» планируют сделать полноценной альтернативой посещению ресторанов и подобного досуга. Об этом журналистам накануне рассказала заместитель директора дома культуры Екатерина Дергачева. По ее словам, для детей здесь будут ставить сказки, проводить елки и балы, для взрослых будут работать хореографические и вокальные классы и студии, бизнес-гостиная. Также в «Нефтянике» состоятся выступления бизнес-тренеров Игоря Манна, Алана Пиза и других звезд.

В целом, руководство «Нефтяника» планирует вдохнуть в него новую жизнь, однако подробностями пока практически не делится. «Следите за афишами, приходите 4 ноября на открытие — и вы узнаете больше», — отметила Екатерина Дергачева.

«Это самая мощная и технически оснащенная площадка Тюменской области», — поделился своими впечатлениями от визита в «Нефтяник» директор Тюменского театра кукол Василий Пустыльников.

#Новости#ДК Нефтяник#Тюмень#Ирина#Культура
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