«Нефтяник» начнет работу с бесплатного концерта

«Нефтяник» планируют сделать полноценной альтернативой посещению ресторанов и подобного досуга. Об этом журналистам накануне рассказала заместитель директора дома культуры Екатерина Дергачева. По ее словам, для детей здесь будут ставить сказки, проводить елки и балы, для взрослых будут работать хореографические и вокальные классы и студии, бизнес-гостиная. Также в «Нефтянике» состоятся выступления бизнес-тренеров Игоря Манна, Алана Пиза и других звезд.