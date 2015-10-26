Похитителям торговки БАДами грозит 15 лет заключения

Как сообщали ранее в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, в мае 2015 года один из злоумышленников — это был Мадаминов — в поезде познакомился с 59-летней жительницей Астаны, которая ехала из Алма-Аты в Петропавловск. Женщина рассказала, что занимается сетевым маркетингом, распространяя биологически активные добавки, и хорошо зарабатывает. Она предложила Мадаминову находить для нее клиентов, обещая за это платить. Попутчики обменялись телефонами и расстались. Мадаминов направлялся в Тюмень на заработки. В областном центре мужчина поселился у своего друга Джураева. Мадаминов перебивался случайными заработками, хорошей работы найти не мог. Тогда он и вспомнил о своей богатой попутчице. Мужчина решил заманить женщину в Тюмень под предлогом встречи с клиентами, а затем лишить ее свободы с целью получения. К реализации криминальной затеи Мадаминов привлек Джураева, пообещав ему 500 тысяч рублей.
«Утром 11 июня ничего не подозревавшая женщина приехала из Казахстана на тюменский автовокзал, где ее встретил Мадаминов. На такси они прибыли на арендованную квартиру по ул. Пермякова, где их уже ждал Джураев. Там Джураев, угрожая ножом, снял с потерпевшей цепочку и серьги из золота, сдав их в ломбард, а Мадаминов из ее сумки похитил 6 тысяч рублей и 17 тысяч тенге. После этого разбойники связали своей жертве скотчем руки и ноги, потребовав за освобождение 1,5 млн рублей. В случае отказа злоумышленники угрожали женщине расправой. Заложница сообщила, что ее родные смогут собрать только 700 тысяч рублей, и злодеи снизили сумму выкупа. По указанию злоумышленников потерпевшая позвонила своей дочери в Астану и попросила найти 700 тысяч рублей, объяснив, что деньги, якобы, нужны родственникам женщины, умершей от ее БАДов. Эту легенду придумал Мадаминов», — рассказали в пресс-службе прокуратуры области.
Дочь, юрист по образованию, в тот же день позвонила в УМВД России по Тюменской области. 12 июня около 13 часов сотрудники ОБОП Управления уголовного розыска УМВД России по Тюменской области в ходе спецмероприятий нашли квартиру, в которой удерживали заложницу. Женщина была освобождена, а Мадаминов и Джураев задержаны. У Мадаминова были изъяты похищенные деньги и возвращены потерпевшей. Кроме того, установлен ломбард, в который Джураев сдал цепочку и серьги из золота. Украшения также возвращены пострадавшей.
Мигранты обвиняются по пп. «а, г» ч. 2 ст. 127 (незаконное лишение человека свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия), ч. 2 ст. 162 (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в целях получения имущества в особо крупном размере). После вручения обвинительного заключения материалы уголовного дела будут направлены в суд. Отметим, что санкция ч.3 ст. 163 УК РФ, наиболее тяжкой из предъявленных Мадаминову и Джураеву, предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.