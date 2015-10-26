Похитителям торговки БАДами грозит 15 лет заключения

«Утром 11 июня ничего не подозревавшая женщина приехала из Казахстана на тюменский автовокзал, где ее встретил Мадаминов. На такси они прибыли на арендованную квартиру по ул. Пермякова, где их уже ждал Джураев. Там Джураев, угрожая ножом, снял с потерпевшей цепочку и серьги из золота, сдав их в ломбард, а Мадаминов из ее сумки похитил 6 тысяч рублей и 17 тысяч тенге. После этого разбойники связали своей жертве скотчем руки и ноги, потребовав за освобождение 1,5 млн рублей. В случае отказа злоумышленники угрожали женщине расправой. Заложница сообщила, что ее родные смогут собрать только 700 тысяч рублей, и злодеи снизили сумму выкупа. По указанию злоумышленников потерпевшая позвонила своей дочери в Астану и попросила найти 700 тысяч рублей, объяснив, что деньги, якобы, нужны родственникам женщины, умершей от ее БАДов. Эту легенду придумал Мадаминов», — рассказали в пресс-службе прокуратуры области.