Неоплаченные штрафы предлагают удерживать из зарплаты

При этом сами штрафы не должны превышать сумму в 10 тысяч рублей, пишет портал m24.ru. При неуплате штрафа в установленный срок суд должен будет направить его копию в организацию, выплачивающую нарушителю зарплату, пенсию или стипендию. Эта организация и должна будет удержать у должника указанную сумму. Если и эта мера не возымеет действие и в течение трех месяцев долг так и остается неуплаченным, то его копия направляется еще и судебному приставу.