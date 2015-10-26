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Неоплаченные штрафы предлагают удерживать из зарплаты

26 октября 2015, 17:56
Кодекс России об административных правонарушениях может пополниться новой мерой наказания для водителей-должников. Неоплаченные штрафы за все виды правонарушений, кроме грубых, предлагают вычитать из их зарплаты.

При этом сами штрафы не должны превышать сумму в 10 тысяч рублей, пишет портал m24.ru. При неуплате штрафа в установленный срок суд должен будет направить его копию в организацию, выплачивающую нарушителю зарплату, пенсию или стипендию. Эта организация и должна будет удержать у должника указанную сумму. Если и эта мера не возымеет действие и в течение трех месяцев долг так и остается неуплаченным, то его копия направляется еще и судебному приставу.

Таким образом, теперь уже работодатель станет ответственным за неисполнение требований об уплате штрафа или же несвоевременное уведомление властей о смене должником места работы.

Еще одним нововведением кодекса может стать «50-процентная скидка» при ранней оплате штрафа за значительное или менее значительное нарушение. Такой штраф должен быть погашен в течение 20 дней.

Авторами новой редакции кодекса выступили председатель конституционного комитета Госдумы Владимир Плигин и депутат Дмитрий Вяткин. По их словам, в ближайшее время они представят свои разработки для общественного обсуждения. Затем проект может быть направлен в Госдуму.

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