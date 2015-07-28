Приемная кампания-2015: грядет пора зачислений

В минувшую пятницу приемная комиссия объявила первый «стоп»- закончился прием документов на очную форму направлений высшего образования. До 18 часов 3 августа абитуриенты, желающие быть зачисленными в первую волну, должны предъявить в университет оригиналы документов. В ходе первой волны будет заполнено 80% от всех бюджетных мест. Процедура зачисления очников — бюджетников пройдет 4 августа, в течение дня на сайте появятся приказы, из которых можно будет узнать фамилии счастливчиков. Ближе к вечеру списки зачисленных должны появиться и на официальных стендах приемной комиссии (ул. Республики, 47).
А уже сегодня, по словам руководителя приемной комиссии Андрея Медведева, на интернет-сайте ТюмГНГУ начнут появляться списки участников конкурсного отбора, составленные на базе рейтингов поступающих. Предварительно, бюджетные места первой волны по нескольким направлениям уже распределены.
«Можно сказать, что вакантных мест нет на таких популярных направлениях, как „Нефтегазовое дело“, „Автоматизация технологических процессов и производства“ и „Менеджмент“. Традиционно здесь будут учиться абитуриенты с самыми высокими баллами по ЕГЭ», — отметил Андрей Медведев.
В этом году каждый абитуриент мог выбрать три направления в пяти вузах, на деле один поступающий может фигурировать в 15 списках, поэтому глава приемной комиссии Нефтегаза предупреждает, что количество поданных заявлений совсем не показатель конкурса. Еще неделю рейтинги будут немного меняться в зависимости от наличия поступивших оригиналов. Сейчас для абитуриентов и их родителей время напряженной работы, приходится постоянно анализировать положение в списках и взвешивать шансы на поступление. Кстати в этом вопросе могут помочь сотрудники приемной комиссии, они консультируют всех желающих. Облегчить жизнь абитуриента призвана новая автоматизированная система.
Учитывая приоритеты абитуриента в выборе трех специальностей, она автоматически перемещает его на ту из них, где он проходит по баллам ЕГЭ для зачисления. Благодаря автоматизированной системе не понадобится в последний момент приходить в приемную комиссию и «вручную» перекладывать оригиналы документов на ставшую доступной для зачисления специальность.
«Радует то, что в этом году значительно больше ребят, которые изначально приносят оригиналы документов об образовании и демонстрируют более целенаправленный подход к выбору специальности и учебного заведения, а не мечутся между вузами», — отметил Андрей Медведев.
Для участников второй волны конечная дата подачи подлинников документов — 6 августа 18.00, а процедура зачисления намечена на 7 августа.
Еще неделя на раздумья есть у нынешних абитуриентов, они еще могут поменять местами выбранные специальности, иначе расставив личные «приоритеты». Многим предстоит до конца определиться с вузом и принести заветные оригиналы документов, чтобы претендовать на зачисление в один из ведущих инженерных вузов региона.
Елена Кухальская