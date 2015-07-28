Приемная кампания-2015: грядет пора зачислений

В этом году каждый абитуриент мог выбрать три направления в пяти вузах, на деле один поступающий может фигурировать в 15 списках, поэтому глава приемной комиссии Нефтегаза предупреждает, что количество поданных заявлений совсем не показатель конкурса. Еще неделю рейтинги будут немного меняться в зависимости от наличия поступивших оригиналов. Сейчас для абитуриентов и их родителей время напряженной работы, приходится постоянно анализировать положение в списках и взвешивать шансы на поступление. Кстати в этом вопросе могут помочь сотрудники приемной комиссии, они консультируют всех желающих. Облегчить жизнь абитуриента призвана новая автоматизированная система.