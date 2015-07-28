Почти все лето без горячей воды проводят жители Первомайской

В компании «Тепло Тюмени» пояснили, что застройщику «Мостострой-11» были выданы технические условия на выполнение работ по реконструкции участка тепловой сети от ТК-25 по улице Первомайская на объекте «Реконструкция улицы Запольная (от ул. М.Тореза до ул. Чернышевского). II пусковой комплекс от ул. Грибоедова до ул. Чернышевского». «В ходе производства работ, систематически проводятся комиссионные проверки качества выполнения работ по реконструкции участка тепловой сети с участием представителя филиала ОАО „Мостострой-11“ „Строительное управление“. В ходе проверок, „Тепло Тюмени“ установлен ряд нарушений допущенных компанией ОАО „Мостострой-11“ „Строительное управление“ при технологии производства работ и в проектной документации. В настоящее время происходит устранение замечаний. Работы продлятся ориентировочно до 15.08.2015», — сообщили в теплосетевой компании.