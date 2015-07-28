Почти все лето без горячей воды проводят жители Первомайской

«Управляющая компания, обслуживающая дом, не может ответить на вопрос, когда будет горячая вода, переадресовывает звонить в „ТеплоТюмени“. В компании „Тепло Тюмени“ говорят, что ремонтные работы ведет компания „Мостострой 11“, которая не предоставила информацию об окончании сроков ремонта. В итоге, когда будет горячая вода, никто не знает», — обратилась с негодованием в редакцию NashGorod.ru жительница дома 60 корпус 1 Лариса Владимировна. Жители соседних домов также страдают от отсутствия горячей воды.
В компании «Тепло Тюмени» пояснили, что застройщику «Мостострой-11» были выданы технические условия на выполнение работ по реконструкции участка тепловой сети от ТК-25 по улице Первомайская на объекте «Реконструкция улицы Запольная (от ул. М.Тореза до ул. Чернышевского). II пусковой комплекс от ул. Грибоедова до ул. Чернышевского». «В ходе производства работ, систематически проводятся комиссионные проверки качества выполнения работ по реконструкции участка тепловой сети с участием представителя филиала ОАО „Мостострой-11“ „Строительное управление“. В ходе проверок, „Тепло Тюмени“ установлен ряд нарушений допущенных компанией ОАО „Мостострой-11“ „Строительное управление“ при технологии производства работ и в проектной документации. В настоящее время происходит устранение замечаний. Работы продлятся ориентировочно до 15.08.2015», — сообщили в теплосетевой компании.
В «Мостострое» подтвердили, что теплосетевики выявили некоторые нарушения на объекте. «Причиной их возникновения стал недостаточный объем проведенных на этапе проектирования изыскательских работ, что привело к необходимости проводимого в настоящее время укрепления участка тепловой сети.
ОАО „Мостострой-11“ прилагает все усилия по скорейшему решению данной проблемы и сокращению ориентировочного срока, указанного выше», — прокомментировал главный энергетик филиала ОАО «Мостострой-11» «Строительное управление» Александр Клочков.
Жителям многоэтажек придется еще немного потерпеть без горячей воды, или, как не раз советовали пользователи портала NashGorod.ru, обзавестись водонагревателями.