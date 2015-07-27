В Тюменской области ожидается сильный дождь и ветер скоростью до 16 м/с

Добавим, что сейчас в Тюмени +16 градусов, ветер дует со скоростью 6 м/с. Вечером ожидается дождь. Если верить виртуальным синоптикам, дождливыми будут еще несколько ближайших дней. Во вторник вероятность осадков сохранится с утра до самого вечера, максимальная температура воздуха в этот день — +17 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7 м/с. В среду потеплеет до +21, но тоже будет преимущественно пасмурно.