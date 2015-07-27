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Собак отловят на Таллинской, Широтной и Парковой

27 июля 2015, 09:01
С 27 по 31 июля будет осуществляться отлов безнадзорных домашних животных на улицах: Таллинская, Ратная, Василия Гольцова, Широтная, Маршака, Жуковского, Спорта, Шишкова, Крупской, Кузнецова, Харьковская, Парковая, Волгоградская, Флотская, Губкина, Судостроителей в Тюмени.
Сюжет
Тюмень

Сообщать о необходимости отлова/подбора падших, безнадзорных домашних животных следует в управы административных округов администрации города Тюмени по местонахождению животного или в специализированную организацию по отлову:

1) МКУ «ЛесПаркХоз» (специализированная организация по отлову). Адрес: ул. Кедровая, д. 133, телефон диспетчерской службы 22-58-58. Адрес сайта: gav.tyumen-city.ru. График работы: понедельник — четверг с 8.00 до 17.00, пятница — с 8.00 до 16.00;

2) Управа Калининского административного округа администрации города Тюмени. Адрес: ул. Луначарского, д. 61, каб. 213, телефоны: (3452) 43-26-11, 43-26-35. График работы: понедельник — четверг с 7.45 до 19.00, пятница — с 8.00 до 17.00;

3) Управа Ленинского административного округа администрации города Тюмени. Адрес: ул. Мельникайте, д. 74, каб. 301, телефон (3452) 20-35-30. График работы: понедельник — четверг с 7.45 до 19.00, пятница — с 8.00 до 17.00;

4) Управа Центрального административного округа администрации города Тюмени. Адрес: ул. Республики, д. 36, каб. 203, телефон (3452) 64-20-38. График работы: понедельник — четверг с 7.45 до 19.00, пятница — с 8.00 до 17.00;

5) Управа Восточного административного округа администрации города Тюмени. Адрес: ул. 30 лет Победы, д. 95, корп. 2, каб. 208, телефон (3452) 51-02-84. График работы: понедельник — четверг с 7.45 до 19.00; пятница — с 8.00 до 17.00.

По информации департамента городского хозяйства администрации города Тюмени, отловленные животные помещаются в пункт временного содержания, расположенный по адресу: ул. Кедровая, 113 (телефон 22-58-58). Здесь бездомная собака получит необходимое лечение, пройдет вакцинацию и стерилизацию. Если вы потеряли своего питомца или хотите взять нового, то можете посмотреть информацию о всех животных, находящихся в пункте временного содержания по ул. Кедровой, 133, на сайте «ЛесПаркХоза».

#Новости#Приют безнадзорных животных#Собаки#Бездомные животные#Животные#Тюмень#Женя#Общество
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