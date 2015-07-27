Предложил инспектору тысячу, а заплатит 25

Как следует из материалов уголовного дела, 26 мая 2015 года на 78 километре автодороги Тюмень — Омск, проходящей по территории Ялуторовского района, сотрудники ДПС остановили автомобиль Hyundai Solaris под управлением Деденко за совершение административного правонарушения по ч.2 ст.12.9 КоАП РФ (превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 км/ч). Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 500 рублей. Водитель был приглашен в патрульную машину для составления административного протокола. За неоформление протокола Деденко стал предлагать инспектору ДПС взятку, но тот отказался. Несмотря на это, водитель положил между передними сидениями патрульного автомобиля 1 тысячу рублей. После этого Деденко был задержан.