Лебедь, корабли и военная техника — чем удивил «Парад колясок»

Наряжать детские транспортные средства ко Дню города стало уже доброй городской традицией. За 10 лет интерес к конкурсу у молодых мам и пап не пропал. Наоборот, с каждым годом творения становятся все глобальнее и сложнее, а количество участников неуклонно растет. Например, в прошлом году участниками парада стали 52 семьи, в этом году за главные приз в 20 тысяч рублей боролись 69 детских транспортных средств.
В изобилии были представлены всевозможные виды военной техники и корабли. Наибольшей популярностью у гостей праздника пользовался огромный пиратский корабль. С фотографироваться с бортом выстроилась целая очередь.
Победителем конкурса признана семья Тюняевых. Их «Белый лебедь» получил большинство голосов от жюри конкурса. По словам Динары Тюняевой, от появления идеи до воплощения прошла неделя. Работали над украшением всей семьей. А идея оформления коляски принадлежит старшей дочери, участнице первого парада колясок. Семья Тюняевых приняла участие в конкурсе в четвертый раз, три из которых занимала первое место. На церемонии награждения подарки достались не только победителям. Обладатели самых необычных и ярких колясок также получили игрушки и сладкие призы от спонсоров мероприятия.
«Радио Шансон» выражает благодарность партнерам мероприятия: детскому торговому дому «Умка baby», Винзилинскому заводу керамических стеновых материалов, аптечной сети «Калинка», торговой марке «Живи здорово», супермаркету детских товаров «Дочки сыночки», «Ханты-Мансийскому банку Открытие», автоцентру «Базис-Моторс», «Альфа-центру Здоровья».