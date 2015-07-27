Лебедь, корабли и военная техника — чем удивил «Парад колясок»

Победителем конкурса признана семья Тюняевых. Их «Белый лебедь» получил большинство голосов от жюри конкурса. По словам Динары Тюняевой, от появления идеи до воплощения прошла неделя. Работали над украшением всей семьей. А идея оформления коляски принадлежит старшей дочери, участнице первого парада колясок. Семья Тюняевых приняла участие в конкурсе в четвертый раз, три из которых занимала первое место. На церемонии награждения подарки достались не только победителям. Обладатели самых необычных и ярких колясок также получили игрушки и сладкие призы от спонсоров мероприятия.