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Алкоголь в День города не должны продавать в магазинах Тюмени

24 июля 2015, 10:37
В День города — 25 июля — установлен запрет на продажу алкоголя, в том числе и пива, в розничных точках.
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Тюмень

Об этом говорит постановление администрации города Тюмени от 18.05.2015 № 82-пк «Об установлении в 2015 году дней проведения массовых мероприятий, во время которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции».

Этот запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую при оказании услуг общественного питания, при условии продажи алкогольной продукции для употребления на месте оказания таких услуг. Таким образом, 25 июля розничная продажа алкогольной продукции возможна лишь внутри ресторанов, кафе, баров, закусочных, кулинарий и иных объектов общественного питания.

Продажа алкогольной продукции на вынос в этот день расценивается как незаконная, виновные в подобных нарушениях будут привлекаться к ответственности органами внутренних дел, отмечает департамент потребительского рынка администрации города Тюмени.

#Новости#Продажа алкоголя#Алкоголь#Тюмень#День города#Женя#Общество
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