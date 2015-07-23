«Лабиринт страхов» прекращает работу

В группе аттракциона «ВКонтакте» пишут о закрытии так: «На стене нашей группы собрано больше 2000 ваших отзывов о полученных в „Лабиринте страхов“ эмоциях, ярких воспоминаниях и крутом настроении. Если честно, то это самый важный показатель качества и уровня нашей работы! Так сложилось, что 4 августа мы закрываемся. Это непростое решение было принято в связи с возникновением множества вопросов по деятельности „Лабиринта страхов“. Мы обещаем сделать все возможное, чтобы разрешить эту ситуацию».
В июне NashGorod.ru сообщал о том, что по решению мирового судьи директор аттракциона «Лабиринт страхов» был оштрафован на 5 тысяч за то, что, по мнению экспертов, возрастное ограничение было слишком мягким, не соответствовало устрашающему содержанию.
«Причина закрытия в том, что контролирующие органы ограничили круг наших посетителей. Также есть причины, которые мне не хотелось бы озвучивать».
Инициатором проверок аттракциона стал Тюменский городской родительский комитет в мае 2014 года. Тогда его представители высказывали мнение, что «Лабиринт страхов» прививает детям равнодушие к смерти, к человеческим страданиям, способствует тому, чтобы дети привыкали к насилию, становились черствыми, хладнокровными и жестокими по отношению к окружающим.
«Острых ощущений жаждет большая половина молодежи нашего города, поэтому я считаю неуместным закрытие такого „живого“ аттракциона».
В феврале на сайте родительского комитета было опубликован текст, в котором представители организации выражали недовольство действиями чиновников относительно их обращения по «Лабиринту страхов», а также качеством проведенной экспертизы аттракциона. Там сообщалось, что в декабре родительский комитет направил обращение в адрес прокурора Тюменской области и руководителя Роскомнадзора и был не удовлетворен их реакцией, а также подробно описывались нестыковки в ответах департаментов и прокуратуры.
«Последний день работы лабиринта страхов — 3 августа, — объяснил NashGorod.ru директор „Лабиринта страхов“ Иван Павловский. — Причина закрытия в том, что контролирующие органы ограничили круг наших посетителей. Также есть причины, которые мне не хотелось бы озвучивать. Для нас закрытие, безусловно, большая потеря и мы постараемся сохранить аттракцион».
«Лабиринт страхов» прививает детям равнодушие к смерти, к человеческим страданиям, способствует тому, чтобы дети привыкали к насилию, становились черствыми, хладнокровными и жестокими по отношению к окружающим»
Поклонники аттракциона расстроены, что лишатся любимого развлечения:
«Очень жалко, что его закрывают! Не закрывайте их, пожалуйста… Те, из-за кого это произошло, сами виноваты! Так как не надо ходить в „Лабиринт страха“, если у вас психика страдает!!!»
«Острых ощущений жаждет большая половина молодежи нашего города, поэтому я считаю неуместным закрытие такого „живого“ аттракциона. Не понимаю, как обычная бумага с подписями родителей 14-ти летних детей может закрыть такой крутой и оригинальный аттракцион. Моему возмущению нет предела!»
«Доводилось воевать с родительским комитетом и знаю, что это за фрукты. Сейчас читаю новости, они добились закрытия „Лабиринта страхов“, ну кто бы сомневался? Забавно, они нас считают больными …, а мы их».