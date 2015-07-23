«Лабиринт страхов» прекращает работу

В группе аттракциона «ВКонтакте» пишут о закрытии так: «На стене нашей группы собрано больше 2000 ваших отзывов о полученных в „Лабиринте страхов“ эмоциях, ярких воспоминаниях и крутом настроении. Если честно, то это самый важный показатель качества и уровня нашей работы! Так сложилось, что 4 августа мы закрываемся. Это непростое решение было принято в связи с возникновением множества вопросов по деятельности „Лабиринта страхов“. Мы обещаем сделать все возможное, чтобы разрешить эту ситуацию».