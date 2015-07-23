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Хип-хоп и битбокс — на Цветном бульваре

23 июля 2015, 15:49
Поклонники хип-хопа соберутся 25 июля в 12:00 на Цветном бульваре у скульптурной композиции «Нежность». Здесь пройдет фестиваль молодежных субкультур «Прорыв».
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Тюмень

Исполнители хип-хопа из Тюмени, Екатеринбурга, Кургана, Тобольска, Нижневартовска, Салехарда и Когалыма продемонстрируют свое мастерство в следующих танцевальных направлениях: «Hip hop (1×1)», «Хаус (1×1)», «Breaking: Сrew vs Crew (3×3)», «Power Move», «Best bboy». Также впервые в рамках фестиваля состоится чемпионат по битбоксу, в котором примут участие порядка 25 человек.

Оценивать танцевальные коллективы и исполнителей будут приглашенные гости: Александр Романов из Кургана, Екатерина Толстихина из Тюмени и Сергей Черня из Сургута.

Атмосферу праздника на площадке будут задавать неизменный ведущий мероприятия, арт-директор ресторанного холдинга «Максим» Дмитрий Ястребов и Dj Mult из Тобольска, сообщает «Тюменский городской многопрофильный центр».

«Хип-хоп не только яркое и завораживающее танцевальное направление, это еще и экстремальный вид спорта. В этом году в Тюмени в скейтпарке SibSub была открыта „Академия хип-хоп культуры“, в ней занимаются как дети, так и взрослые. Сначала участники проходят обучение, а после — дают отчетные концерты, на которых демонстрируют все свои умения и навыки, приобретенные в академии. Поверьте, это просто потрясающе!», — рассказал Дмитрий Ястребов.

Заявки на участие можно оставлять на стене в группе «Фестиваль молодежных субкультур „Прорыв“ 2015» ВКонтакте (http://vk.com/event97128660).

#Новости#Тюмень#День города#Ирина#Культура
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