Хип-хоп и битбокс — на Цветном бульваре

«Хип-хоп не только яркое и завораживающее танцевальное направление, это еще и экстремальный вид спорта. В этом году в Тюмени в скейтпарке SibSub была открыта „Академия хип-хоп культуры“, в ней занимаются как дети, так и взрослые. Сначала участники проходят обучение, а после — дают отчетные концерты, на которых демонстрируют все свои умения и навыки, приобретенные в академии. Поверьте, это просто потрясающе!», — рассказал Дмитрий Ястребов.