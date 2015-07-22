В Госпитале для ветеранов войн использовали просроченную крупу

Как показала плановая выездная проверка на территории учреждения, заведующая складом госпиталя допустила прием и хранение пищевой продукции (крупы) общим количеством 45 кг с нарушениями: на упаковке крупы пшеничной не указан вид крупы, на упаковке шлифованного гороха не указан год изготовления и фасовки, а также нарушена целостность упаковки овсяных хлопьев. В ходе проверки также выяснилось, что учреждение осуществило прием, хранение и использование манной крупы с истекшим сроком действия декларации о соответствии; крупы ячменной, перловой, пшена и фасоли без документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.