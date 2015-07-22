nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Госпитале для ветеранов войн использовали просроченную крупу

22 июля 2015, 10:23
Факты нарушений, связанные с приемом, хранением и использованием круп, в специализированном учреждении здравоохранения для оказания медицинской помощи ветеранам войн Тюмени и Тюменской области обнаружили специалисты Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.
Сюжет
Тюмень

Как показала плановая выездная проверка на территории учреждения, заведующая складом госпиталя допустила прием и хранение пищевой продукции (крупы) общим количеством 45 кг с нарушениями: на упаковке крупы пшеничной не указан вид крупы, на упаковке шлифованного гороха не указан год изготовления и фасовки, а также нарушена целостность упаковки овсяных хлопьев. В ходе проверки также выяснилось, что учреждение осуществило прием, хранение и использование манной крупы с истекшим сроком действия декларации о соответствии; крупы ячменной, перловой, пшена и фасоли без документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.

Кроме того, установлено, что ряд круп (гречневая, ячневая перловая, горох, рис, манка, пшеничная и хлопья овсяные) общим весом более 200 кг хранились в ненадлежащих условиях — при температуре воздуха +24,2 градуса и влажности воздуха 83%. При этом, в декларации о соответствии указано, что хранение должно осуществляться при температуре не выше +20 градусов и относительной влажности не более 75 %.

За нарушение правил приема, хранения продукции, а также требований закона о качестве и безопасности пищевых продуктов ГБУЗ ТО «Госпиталь для ветеранов войн» и заведующая складом учреждения привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

#Новости#Россельхознадзор#Штрафы#Тюмень#Саша#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25