Поссорился с сожительницей и кинул в нее нож

«В ночь на 19 июля во время совместного распития алкогольных напитков между сожителями произошла ссора, в результате которой мужчина взял со стола нож и бросил его в потерпевшую. Нож вонзился в живот женщине, от полученной раны она скончалась», — сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.