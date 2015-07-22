Поссорился с сожительницей и кинул в нее нож

По предварительным данным, в ночь на 18 июля 2015 подозреваемый вместе со своей 25-летней сожительницей приехал из Тюмени в гости к знакомому, проживающему в поселке Емуртлинский Упоровского района.
«В ночь на 19 июля во время совместного распития алкогольных напитков между сожителями произошла ссора, в результате которой мужчина взял со стола нож и бросил его в потерпевшую. Нож вонзился в живот женщине, от полученной раны она скончалась», — сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Расследование уголовного дела продолжается, выясняются обстоятельства произошедшего.