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В День города состоится вечерний опен-эйр

21 июля 2015, 13:12
На Цветном бульваре в День города состоится опен-эйр для молодежи. Он пройдет с 21 до 23 часов.
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Тюмень

Как рассказала журналистам режиссер массовых мероприятий Елена Заколюкина, свои лучшие миксы изъявили желание подарить три клубных диджея из Тюмени, однако их имен она не назвала — «будет сюрпризом».

В это же время состоятся финальные выступления участников фестиваля субкультур «Прорыв». Тюменцы услышат битбокс, увидят танцоров брейк-данса. В программе также выступления аниматоров, инструментального дуэта «Мираж», театров «Альтер Эго», «Чудейство», а также шоу перевоплощений «Бессонница» и других.

#Новости#Опен-эйр#Тюмень#День города#Ирина#Культура
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