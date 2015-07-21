В День города состоится вечерний опен-эйр

В это же время состоятся финальные выступления участников фестиваля субкультур «Прорыв». Тюменцы услышат битбокс, увидят танцоров брейк-данса. В программе также выступления аниматоров, инструментального дуэта «Мираж», театров «Альтер Эго», «Чудейство», а также шоу перевоплощений «Бессонница» и других.