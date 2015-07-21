Билеты на игры «Рубина» подешевеют, если появится спонсор

В целом, подчеркнул руководитель клуба, не только у «Рубина» в этом году финансовые проблемы: впервые в истории лиги целых четыре клуба до 31 мая не сумели подтвердить свои финансовые обязательства. В итоге заявку на сезон помимо «Рубина» смог подать только пензенский «Дизель». «По уровню зарплат мы сейчас на 20-ом месте из 26-ти команд. Есть клубы, где уровень финансирования еще более низкий, но это, как правило, фарм-команды, вроде „Динамо-Балашихи“ или „СКА-Карелия“, — прокомментировал Ефременко. — Не хочу, как говорится, называть поименно, чтобы никого не задеть ненароком, но вообще у команд, которые сейчас предлагают контракты больше, чем у нас, сейчас тоже серьезные трудности. Есть проблемы с составом, тренерским штабом. Некоторые даже не знают, как будут обеспечивать сезон».