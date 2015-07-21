Билеты на игры «Рубина» подешевеют, если появится спонсор

Напомним, абонемент на весь сезон команды во Дворце спорта в настоящее время составляет 12,5 тысяч рублей, разовое посещение обойдется болельщику в 500 рублей. Со стороны фанатского сообщества уже поступали предложения снизить стоимость, однако, как выяснилось, у руководства клуба пока нет таких возможностей. «Цена билета привязана к стоимости абонемента, потому что билет не должен стоить меньше, нежели один матч по сезонному абонементу, — пояснил позицию Игорь Ефременко. — Я понимаю, что стоимость билета — это больная тема. Но пока не известно, что у нас будет с финансированием дальше. Нужен спонсор, который покроет часть наших затрат. тогда можно будет говорить о снижении стоимости билетов и абонементов».
18 июля между губернатором Тюменской области и болельщиками было подписано соглашение о привлечении помощи «Рубину»: 50 млн. рублей должна обеспечить область за счет спонсорской помощи, вторую половину суммы должны собрать болельщики путем покупки абонементов. При этом исполнены обязательства должны быть не позднее 5 сентября. По словам Игоря Ефременко по состоянию на сегодня реализовано 97 абонементов.
«Если не получится реализовать все и не найдем спонсора, ну, значит, затянем пояса еще туже, — констатировал он. — В любом случае команда сезон доиграет, потому что мы просчитывали различные варианты финансирования».
Нынешний сезон для клуба будет более экономным, поскольку руководство ВХЛ подкорректировало календарь: вместо трех выездных игр команды будут проводить четыре, что тяжелее для игроков, но в то же время менее затратно. Перемещаться между городами игроки будут преимущественно на автобусе и поездах, о чартерных перелетах по словам Ефременко речи быть не может — только регулярные рейсы и в ограниченных количествах.
В целом, подчеркнул руководитель клуба, не только у «Рубина» в этом году финансовые проблемы: впервые в истории лиги целых четыре клуба до 31 мая не сумели подтвердить свои финансовые обязательства. В итоге заявку на сезон помимо «Рубина» смог подать только пензенский «Дизель». «По уровню зарплат мы сейчас на 20-ом месте из 26-ти команд. Есть клубы, где уровень финансирования еще более низкий, но это, как правило, фарм-команды, вроде „Динамо-Балашихи“ или „СКА-Карелия“, — прокомментировал Ефременко. — Не хочу, как говорится, называть поименно, чтобы никого не задеть ненароком, но вообще у команд, которые сейчас предлагают контракты больше, чем у нас, сейчас тоже серьезные трудности. Есть проблемы с составом, тренерским штабом. Некоторые даже не знают, как будут обеспечивать сезон».
Также глава «Рубина» отметил, что переговоры со спонсорами будут продолжаться в течение всего сезона. Руководство клуба регулярно проводит встречи и переговоры с потенциальными спонсорами. «В принципе, к кому бы я ни обращался, все знают о наших проблемах. Но мы не одни такие, у всех сейчас ситуация далеко не самая легкая», — резюмировал Ефременко.