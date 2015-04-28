В тюменском параде на 9 мая примет участие конница

Традиционно шествие откроют 430 курсантов Тюменского президентского кадетского училища, за ними пойдут победители смотр-конкурсов, почетных караулов. В параде примут участие представители всех военизированных и силовых структур области, а завершит шествие конница.
«Впервые в нашем праздничном параде будет участвовать конница. Она сформирована из спортсменов и людей, которые занимаются и активно взаимодействуют с Тюменским ипподромом. Всего будет около 11 голов», — сказала на пресс-конференции директор департамента культуры Тюменской области Юлия Шакурская.
Кроме того, в рамках мероприятия состоится всероссийская акция «Бессмертный полк». Для участия в торжественных мероприятиях приглашены более 2000 ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
К 14 часам торжественное шествие завершится. Все горожане смогут плавно переместиться на концертные площадки, где будут организованы праздничные программы с участием лучших творческих коллективов и исполнителей области.
Всего в городе будет организовано 30 развлекательных площадок, основная развернется на площади 400-летия Тюмени. Здесь гостей ждет концерт тысячного сводного хора Тюменской области, джазовый оркестр «Золотая труба», а также выступления танцевального коллектива «Зори Тюмени».
Помимо концертной части на этой территории развернется выставка специализированной техники. «Наше Тюменское высшее военно-инженерное командное училище впервые со своих воинских баз, расположенных в Тюменской районе, привезет в центр города специализированную технику. Но она не историческая, а современная. Это то вооружение, с которым сейчас работают и на котором обучают наших ребят. Выставка будет интерактивная, каждый тюменец сможет пообщаться с представителем ТВВИКУ, посмотреть за работой оборудования, сфотографироваться, посидеть в кабине военной машины», — отметила Юлия Шакурская.
По ее словам, интерес к этой выставке был достаточно высок, поэтому часть специализированной техники разместят в сквере Депутатов. В этом выставочном проекте также принимают участие МЧС России по Тюменской области и УМВД, они разместят свою специализированную технику возле Технопарка и ТЦ «Вояж» соответственно.
Одной из ярких точек дня будет танцевальный проект у здания правительства Тюменской области «Победный вальс». Сейчас около 250 профессиональных коллективов, учеников школ, кадетов разучивают танец. «Наша задача не только привлечь профессиональное сообщество, но и горожан. Поэтому каждый представитель профессиональных коллективов будет стараться закружить в танце посетителей, — поделилась Юлия Шакурская. — В это время расцветают ландыши, поэтому символом вальсового движения мы выбрали ландыши. Каждая девушка будет держать в руке букетик. Помимо этого, сами танцоры будут одеты в платья и форму периода ВОВ».
Апогеем торжественного мероприятия станет праздничный, красочный салют, запустить который собираются с площадки в Заречном микрорайоне в 23 часа.
Фото: nevsedoma.com.ua