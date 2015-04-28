В тюменском параде на 9 мая примет участие конница

Одной из ярких точек дня будет танцевальный проект у здания правительства Тюменской области «Победный вальс». Сейчас около 250 профессиональных коллективов, учеников школ, кадетов разучивают танец. «Наша задача не только привлечь профессиональное сообщество, но и горожан. Поэтому каждый представитель профессиональных коллективов будет стараться закружить в танце посетителей, — поделилась Юлия Шакурская. — В это время расцветают ландыши, поэтому символом вальсового движения мы выбрали ландыши. Каждая девушка будет держать в руке букетик. Помимо этого, сами танцоры будут одеты в платья и форму периода ВОВ».