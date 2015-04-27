«Стреляешь на автомате, а в голове одна мысль: только бы не убили»

С боями он прошел Смоленскую область. Под Витебском был ранен и три месяца пролежал на больничной койке. После лечения в госпитале Тимофей Степанович вновь вернулся в боевой строй, попав в 6-й гвардейский саперный батальон. Принимал участие в освободительных боях за Белоруссию, Полоцк, прорывал окружение врага под Минском. В направлении Восточной Пруссии, Литвы, дошел до Кенигсберга.