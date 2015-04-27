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«Стреляешь на автомате, а в голове одна мысль: только бы не убили»

27 апреля 2015, 11:34
Тимофей Степанович Ослин родился 2 февраля 1925 года в деревне Ослино Вагайского района Тюменской области. Получив начальное образование, как и многие сельские жители, начал трудиться в колхозе, выполняя любую работу. В это время началась Великая Отечественная война.

В 1943 году Тимофей Степанович был призван в ряды Советской армии, направлен в город Красноярск для прохождения школы младших командиров. Далее был отправлен на фронт, служил младшим сержантом артиллерии 122-мм миномета (3-й Белорусский фронт, 18 гвардейская дивизия, 51 полк).

Свой первый бой новобранец Ослин встретил у деревни Топорики. О впечатлениях рассказывает так: «Бежишь и стреляешь автоматически, а в голове одна мысль: только бы не убили. Страх был всегда. Особенно, когда бомбили».

С боями он прошел Смоленскую область. Под Витебском был ранен и три месяца пролежал на больничной койке. После лечения в госпитале Тимофей Степанович вновь вернулся в боевой строй, попав в 6-й гвардейский саперный батальон. Принимал участие в освободительных боях за Белоруссию, Полоцк, прорывал окружение врага под Минском. В направлении Восточной Пруссии, Литвы, дошел до Кенигсберга.

«Когда заряжаешь миномет, важно, чтобы снаряд был чистый, не ржавый. Потому что ржавые мины застревали. Приходилось очень аккуратно, под наклоном ловить их в руки и тут же выбрасывать из окопа», — с дрожью в голосе вспоминает ветеран.

В мае 1944 года сапер Ослин получил первую награду — медаль «За отвагу». Был вторично ранен — в левое бедро. 12-сантиметровый осколок сильно зацепил, но солдат вернулся в строй и продолжил службу сапером в 18-й гвардейской дивизии, 51-м гвардейском полку, в отдельном саперном батальоне.

За мужество и отвагу, героизм и самоотверженность, проявленные в годы войны, Тимофей Степанович награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

После демобилизации он вернулся в родной колхоз, женился на Александре Яковлевне. Трудился в полеводстве и животноводстве. До выхода на заслуженный отдых работал кладовщиком. Его общий трудовой стаж составляет около полувека. За долголетний добросовестный труд, профессиональные заслуги Тимофей Степанович удостоен звания «Ветеран труда».

В настоящее время Тимофей Степанович проживает в городе Тюмени, обладает неиссякаемым оптимизмом, бодростью духа и жизнелюбием. В этом году он отметил свой 90-летний юбилей.

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