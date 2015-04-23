ДК «Нефтяник» должны сдать к сентябрю

По словам заместителя гендиректора ЗАО «Тюменьтел» Андрея Титова, из-за изменившихся требований пришлось многое переделывать за старым подрядчиком. В частности, были заменены системы вентиляции, переделаны дверные проемы, некоторые сети коммуникаций, чтобы они соответствовали новым требованиям пожарной безопасности. Когда новая компания приняла объект, в нем были проложены лишь основные коммуникации — водопровод, канализация, на стенах была лишь подготовительная штукатурная отделка, да и то не везде. В настоящее время подрядчик ведет отделочные работы одновременно во всех четырех залах, все они находятся на разных этапах готовности. На главной сцене уже смонтировано все светотехническое оборудование, партер полностью закрыт строительными лесами, идет отделка потолка и стен, которая должна завершиться примерно через две недели. В бальном зале идет отделка стен и напольного покрытия, вскоре здесь будет постелен паркет. В конференц-зале также реставрируют стены и малую сцену, финальным этапом станет укладка коврового покрытия.