ДК «Нефтяник» должны сдать к сентябрю

Напомним, реконструкция ДК «Нефтяник» началась с декабря 2007 года. Отреставрированное здание по улице Осипенко, 1 должно было принять первых посетителей еще 2010 году, однако, прежний подрядчик, черногорская компания «Неймар Инжиниринг», с которой было заключено два контракта на выполнение отделочных и строительно-монтажных работ, не справилась с договорными обязательствами, завершив объект лишь наполовину. Между тем средства, выделенные в качестве аванса из бюджета Тюменской области на проведение работ, не возвращены до сих пор, несмотря на то, что Арбитражный суд в процессе рассмотрения дела встал на сторону региональных властей.
«В то время при подготовке заявок на торги и заключении контрактов допускалось авансирование работ. Деньги были освоены подрядчиком не в полном объеме, — рассказал директор Главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов. — После судебных разбирательств контракт был расторгнут. Также пришлось подкорректировать проектную документацию, поскольку прошел достаточно большой промежуток времени, за который требования по противопожарным, санитарным нормам, требованиям к маломобильным группам населения изменились». Сумму, которую прежний подрядчик задолжал региону, Шустов не озвучил.
При разработке новой ПСД также в целях экономии пришлось вносить изменения в смету, где предполагались закупки зарубежных материалов и оборудования.
Предыдущий проект подразумевал множество дорогостоящих элементов, включая, к примеру, плитку итальянского производства, а также закупку зарубежных зрительских кресел в главном зале. Им нашли менее затратные аналоги отечественного производства в лице поставщиков с Дальнего Востока и из Краснодара.
В целом, хоть на отделке и было решено сэкономить, качество строители обещают не хуже, чем у оригинального проекта. Обновленный «Нефтяник» помимо основной сцены и большого концертного зала будет включать в себя также бальный зал на третьем этаже, конференц-зал, а также зал приемов на 300 человек. На том же этаже предполагается разместить ресторан. Какая компания откроет здесь свое заведение, представитель ГУСа сказать затруднился. Заключением контрактов по этой теме занимается Департамент культуры Тюменской области, который, собственно, и станет владельцем здания после того, как оно будет сдано в эксплуатацию.
По словам заместителя гендиректора ЗАО «Тюменьтел» Андрея Титова, из-за изменившихся требований пришлось многое переделывать за старым подрядчиком. В частности, были заменены системы вентиляции, переделаны дверные проемы, некоторые сети коммуникаций, чтобы они соответствовали новым требованиям пожарной безопасности. Когда новая компания приняла объект, в нем были проложены лишь основные коммуникации — водопровод, канализация, на стенах была лишь подготовительная штукатурная отделка, да и то не везде. В настоящее время подрядчик ведет отделочные работы одновременно во всех четырех залах, все они находятся на разных этапах готовности. На главной сцене уже смонтировано все светотехническое оборудование, партер полностью закрыт строительными лесами, идет отделка потолка и стен, которая должна завершиться примерно через две недели. В бальном зале идет отделка стен и напольного покрытия, вскоре здесь будет постелен паркет. В конференц-зале также реставрируют стены и малую сцену, финальным этапом станет укладка коврового покрытия.
В результате всех работ полезная площадь здания должна увеличиться с 13,4 тысяч квадратных метров до 14,5 тысяч квадратных метров, а вместимость главного зала возрастет с 938 до 969 человек.
Как уже было отмечено, по плану объект должен быть сдан к третьему кварталу текущего года, однако, при таких темпах его могут открыть значительно раньше. Основной объем строительных работ должен быть закончен уже к июлю. Впрочем, когда первые зрители смогут посетить обновленный ДК «Нефтяник», пока не известно. Ответственность за подготовку будет возложена уже на службу эксплуатации здания и собственника в лице Департамента культуры. На него же, к слову, возложена закупка недостающего оборудования, техники, декораций и мебели, включая уже упомянутые зрительские кресла. Одновременно со сдачей здания должен заработать и фонтан напротив него.
Сдав в эксплуатацию «Нефтяник», подрядчик тем самым завершит первую очередь строительства. Вторая очередь предполагает реконструкцию паркинга рядом со зданием.