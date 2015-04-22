Тюмень Водоканал предостерегает: кто может опломбировать счетчик

В водоснабжающей компании поясняют, что опломбировку индивидуальных приборов учёта воды может проводить организация, которая является поставщиком услуг холодного водоснабжения, то есть для абонентов на прямых расчётах это «Тюмень Водоканал». Там, где оплату за услуги холодного водоснабжения принимает управляющая компания — и опломбировку проводит управляющая компания.
«Фирмы, обещающие опломбировку приборов учёта должны иметь договор или соглашение с поставщиком услуги, иначе такая опломбировка будет недействительна и абоненту придётся повторно обращаться в свою управляющую компанию или водоканал, чтобы опломбировать прибор учёта и зарегистрировать его. И только после этого он сможет на законных основаниях начинать рассчитываться по показаниям приборов учёта», — комментирует директор по сбыту компании «Тюмень Водоканал» Ольга Николаева.
В «Тюмень Водоканале» точно знают, где опломбировку проводит управляющая компания, а где специалисты предприятия, абоненту достаточно просто позвонить по телефону: 540–940 и назвать свой адрес.
Кстати, специалисты тюменского водоканала, в рамках проводимых работ по упрощённой установке и опломбировке индивидуальных приборов учёта воды, на днях получили согласие от управляющих компаний «Юг» и «Север» на опломбировку приборов учёта воды в домах, находящихся в управлении этих компаний.
«Мы продолжаем вести переговоры с управляющими компаниями по делегированию нам полномочий по опломбировке индивидуальных приборов учёта воды в тех домах, где исполнителем услуг холодного водоснабжения являются управляющие компании, — рассказывает Ольга Николаева, — это значительно упростит процедуру установки приборов учёта воды для тюменцев. Сейчас для жителей частного сектора, наших абонентов, а также тех, чьи дома находятся в управлении УК „Юг“ и УК „Север“ мы проводим опломбировку приборов учёта воды в день установки, потребителю достаточно просто позвонить в нашу информационно-справочную службу по телефону: 540–940 или оставить заявку на официальном сайте водоканала (www.vodokanal.info), наши специалисты подберут приборы учёта, согласуют время установки, установят и оформят все необходимые документы, то есть абоненту даже не потребуется никуда идти — ни в магазин за счётчиками, ни с документами для оплаты, регистрации и опломбировки приборов учёта».
Отметим, что установить личные приборы учета воды можно самостоятельно, а вот опломбировать — только водоснабжающая организация или компания, имеющая с ней подтверждающий проведение работ договор.