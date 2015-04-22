Тюмень Водоканал предостерегает: кто может опломбировать счетчик

«Мы продолжаем вести переговоры с управляющими компаниями по делегированию нам полномочий по опломбировке индивидуальных приборов учёта воды в тех домах, где исполнителем услуг холодного водоснабжения являются управляющие компании, — рассказывает Ольга Николаева, — это значительно упростит процедуру установки приборов учёта воды для тюменцев. Сейчас для жителей частного сектора, наших абонентов, а также тех, чьи дома находятся в управлении УК „Юг“ и УК „Север“ мы проводим опломбировку приборов учёта воды в день установки, потребителю достаточно просто позвонить в нашу информационно-справочную службу по телефону: 540–940 или оставить заявку на официальном сайте водоканала (www.vodokanal.info), наши специалисты подберут приборы учёта, согласуют время установки, установят и оформят все необходимые документы, то есть абоненту даже не потребуется никуда идти — ни в магазин за счётчиками, ни с документами для оплаты, регистрации и опломбировки приборов учёта».