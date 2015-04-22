«Скидочный уикенд» в магазинах «Арсенал+» Скидки на все до 50%!

Уже в эти выходные с 24 по 26 апреля во всех магазинах «Арсенал+» пройдет акция «Скидочный уикенд»!
Покупатели получат возможность выгодно купить компьютеры, комплектующие, планшеты, ноутбуки, смартфоны, фотоаппараты, МФУ, телевизоры и многое другое по супер-привлекательным ценам, со скидкой до 50%. Скидка по акции будет распространяться на товары из всех групп ассортимента.
Желаем всем зарядиться хорошим настроением от выгодных покупок в магазинах умной электроники «Арсенал+»!
Успейте купить! Дешевле не будет!
Подробная информация по телефону 8-800-200-0171, звонок по России бесплатный, на сайте www.arsplus.ru
Внимание! Акция распространяется на товары, купленные в сети магазинов «Арсенал+» в городах: Тюмень, Ханты-Мансийск, а также в интернет-магазине.
Ждем Вас в салонах «Арсенал+» по адресам:
г. Тюмень, ТЦ «Пять звезд», ул. П. Артамонова, 8/1
г. Тюмень, ул. Хохрякова, 47
г. Тюмень, ТРЦ «Премьер»
г. Тюмень, ул. Ленина, 15
г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 52