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«Скидочный уикенд» в магазинах «Арсенал+» Скидки на все до 50%!

22 апреля 2015, 10:26
Уже в эти выходные с 24 по 26 апреля во всех магазинах «Арсенал+» пройдет акция «Скидочный уикенд»!

Уже в эти выходные с 24 по 26 апреля во всех магазинах «Арсенал+» пройдет акция «Скидочный уикенд»!

Покупатели получат возможность выгодно купить компьютеры, комплектующие, планшеты, ноутбуки, смартфоны, фотоаппараты, МФУ, телевизоры и многое другое по супер-привлекательным ценам, со скидкой до 50%. Скидка по акции будет распространяться на товары из всех групп ассортимента.

Желаем всем зарядиться хорошим настроением от выгодных покупок в магазинах умной электроники «Арсенал+»!

Успейте купить! Дешевле не будет!

Подробная информация по телефону 8-800-200-0171, звонок по России бесплатный, на сайте www.arsplus.ru

Внимание! Акция распространяется на товары, купленные в сети магазинов «Арсенал+» в городах: Тюмень, Ханты-Мансийск, а также в интернет-магазине.

Ждем Вас в салонах «Арсенал+» по адресам:

г. Тюмень, ТЦ «Пять звезд», ул. П. Артамонова, 8/1

г. Тюмень, ул. Хохрякова, 47

г. Тюмень, ТРЦ «Премьер»

г. Тюмень, ул. Ленина, 15

г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 52

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