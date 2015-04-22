На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск грузовик проехал по ноге пешехода

Два водителя двухколесной техники получили дорожные травмы. На 7-м километре автодороги Заводоуковск-Сунгурово съехал в кювет и опрокинулся мотоцикл Racer. 20-летний водитель права управления мотоциклом не имеет, однако за рулем ездил не единожды, за что привлекался к административной ответственности. У водителя ссадины локтя, у 21-летнего пассажира сотрясение мозга и ушибленная рана головы. В селе Бигила Заводоуковского округа опрокинулся мотороллер «Муравей». 33-летний водитель лишен права управления транспортом. Мужчина получил ушибы и другие повреждения, у него травматический шок.
4 пешехода пострадали вчера на дорогах. В Тобольске на ул. Знаменского Lada девятой модели наехала на пешехода, который переходил улицу вне пешеходного перехода. Личность пострадавшего человека устанавливается, на вид ему около 30-ти лет. Пешеход получил тяжелые травмы: ушиб головного мозга, переломы затылочной кости и ноги.
В одиннадцатом часу вечера на 457-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск 47-летний нетрезвый мужчина вышел на трассу. Водитель грузовика пропустил пешехода, но не заметил, что тот упал и проехал ему по ноге. Пешеход получил перелом ноги. Водитель уехал.
В Тюмени во дворе дома на ул. Лагунова, 22 около 23-х часов автомобиль Geely при движении задним ходом задел зеркалом 41-летнего пешехода, мужчина получил ушибы. Стаж 25-летнего водителя за рулем 5 лет. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.