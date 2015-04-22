На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск грузовик проехал по ноге пешехода

Два водителя двухколесной техники получили дорожные травмы. На 7-м километре автодороги Заводоуковск-Сунгурово съехал в кювет и опрокинулся мотоцикл Racer. 20-летний водитель права управления мотоциклом не имеет, однако за рулем ездил не единожды, за что привлекался к административной ответственности. У водителя ссадины локтя, у 21-летнего пассажира сотрясение мозга и ушибленная рана головы. В селе Бигила Заводоуковского округа опрокинулся мотороллер «Муравей». 33-летний водитель лишен права управления транспортом. Мужчина получил ушибы и другие повреждения, у него травматический шок.