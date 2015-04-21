nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

На тюменской набережной откроется военная фотовыставка

21 апреля 2015, 13:28
Фотовыставка военных снимков откроется на набережной Туры 22 апреля.
Сюжет
Тюмень

Как сообщили в пресс-службе «Молодой Гвардии Единой России», 20 фотографий из десяти стран СНГ и Европы распечатают на специальных пластиковых конструкциях. Под каждой фотографией будет указана справочная информация и факт, связанный с тем или иным событием, изображенном на снимке.

Традиционно в рамках патриотической кампании «Мы помним» 1 мая на мосту Влюблённых установят «Знамя Победы». В этом году флагшток достигнет рекордных десяти метров, а флаг будет размером 3 м на 4 м.

А вот какой арт-объект в рамках акции «Вспомним» установят возле Технопарка остается секретом. Мологвардейцы пока не спешат раскрывать подробности, все станет известно только 30 апреля. Напомним, в прошлом году на площади возле Технопарка был установлен арт-объект «18:55». Он представлял собой три противотанковых ежа, а в центре были расположены часы, стрелки которых стояли на 18:55 — время минуты молчания.

В этом году в рамках патриотической кампании «Мы помним» тюменские школьники прочтут стихи и письма фронтовиков — акция «Строки, опалённые войной» и посетят «Уроки Великой Войны». Кроме того, готовится полюбившаяся всем акция «Георгиевская лента», а также совместный проект с силовыми структурами города «Служу Отечеству».

«Мы хотим, чтобы сегодня как можно больше наших граждан приняло участие в кампании, для этого каждый год мы придумываем новые формы акций. Важно, чтобы поколения нашего народа были связаны исторической нитью, и она никогда не прерывалась» — прокомментировал руководитель Тюменского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Роман Чуйко.

Фото: twirpx.com

#Новости#Тюмень#9 мая#Молодая Гвардия#Акция#Саша#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25