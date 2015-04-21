На тюменской набережной откроется военная фотовыставка

А вот какой арт-объект в рамках акции «Вспомним» установят возле Технопарка остается секретом. Мологвардейцы пока не спешат раскрывать подробности, все станет известно только 30 апреля. Напомним, в прошлом году на площади возле Технопарка был установлен арт-объект «18:55». Он представлял собой три противотанковых ежа, а в центре были расположены часы, стрелки которых стояли на 18:55 — время минуты молчания.