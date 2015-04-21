На тюменской набережной откроется военная фотовыставка

Как сообщили в пресс-службе «Молодой Гвардии Единой России», 20 фотографий из десяти стран СНГ и Европы распечатают на специальных пластиковых конструкциях. Под каждой фотографией будет указана справочная информация и факт, связанный с тем или иным событием, изображенном на снимке.
Традиционно в рамках патриотической кампании «Мы помним» 1 мая на мосту Влюблённых установят «Знамя Победы». В этом году флагшток достигнет рекордных десяти метров, а флаг будет размером 3 м на 4 м.
А вот какой арт-объект в рамках акции «Вспомним» установят возле Технопарка остается секретом. Мологвардейцы пока не спешат раскрывать подробности, все станет известно только 30 апреля. Напомним, в прошлом году на площади возле Технопарка был установлен арт-объект «18:55». Он представлял собой три противотанковых ежа, а в центре были расположены часы, стрелки которых стояли на 18:55 — время минуты молчания.
В этом году в рамках патриотической кампании «Мы помним» тюменские школьники прочтут стихи и письма фронтовиков — акция «Строки, опалённые войной» и посетят «Уроки Великой Войны». Кроме того, готовится полюбившаяся всем акция «Георгиевская лента», а также совместный проект с силовыми структурами города «Служу Отечеству».
«Мы хотим, чтобы сегодня как можно больше наших граждан приняло участие в кампании, для этого каждый год мы придумываем новые формы акций. Важно, чтобы поколения нашего народа были связаны исторической нитью, и она никогда не прерывалась» — прокомментировал руководитель Тюменского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Роман Чуйко.
Фото: twirpx.com