В Тюмени переименованы остановки дачных маршрутов

Два остановочных пункта в прямом и обратном направлении «9-я улица» переименованы в «ул. Березовая», остановки «16-я улица» — в «ул. Озерная», остановочные пункты «22-я улица» — в «ул. Липовая». Остановки действуют для садоводческих маршрутов № № 129, 148 и 149. Актуальные названия остановочных пунктов доступны на сайте tgt72.ru. Об этом сообщает МКУ «Тюменьгортранс».
Напомним, в Родительский день (праздник Радоницы), 21 апреля, будет увеличено число автобусов на маршрутах, идущих к кладбищам.
Фото: ruz.net