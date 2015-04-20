nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени переименованы остановки дачных маршрутов

20 апреля 2015, 14:46
Новые названия получили остановки дачных маршрутов в районе Велижанского тракта.
Сюжет
Тюмень

Два остановочных пункта в прямом и обратном направлении «9-я улица» переименованы в «ул. Березовая», остановки «16-я улица» — в «ул. Озерная», остановочные пункты «22-я улица» — в «ул. Липовая». Остановки действуют для садоводческих маршрутов № № 129, 148 и 149. Актуальные названия остановочных пунктов доступны на сайте tgt72.ru. Об этом сообщает МКУ «Тюменьгортранс».

Напомним, в Родительский день (праздник Радоницы), 21 апреля, будет увеличено число автобусов на маршрутах, идущих к кладбищам.

Фото: ruz.net

#Новости#Тюменьгортранс#Остановки#Тюмень#Автобусы#Дачи#Саша#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25