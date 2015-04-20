В Тюмени переименованы остановки дачных маршрутов

Два остановочных пункта в прямом и обратном направлении «9-я улица» переименованы в «ул. Березовая», остановки «16-я улица» — в «ул. Озерная», остановочные пункты «22-я улица» — в «ул. Липовая». Остановки действуют для садоводческих маршрутов № № 129, 148 и 149. Актуальные названия остановочных пунктов доступны на сайте tgt72.ru. Об этом сообщает МКУ «Тюменьгортранс».