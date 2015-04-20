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Мужчине, стрелявшему в подростка, дали условный срок

20 апреля 2015, 13:27
Геннадий Квачев в свои 51 год получил условный срок за стрельбу из винтовки и попадание в руку 11-летнему мальчишке.

В Ялуторовском районном суде сообщалось, что 4 и 5 февраля 2015 года сельские ребятишки, в числе которых и пострадавший 11-летний парнишка, кидали снежки в окна и дом Квачева, «детям было скучно и хотелось подшутить над взрослым человеком», сообщает прокуратура.

6 февраля они продолжили атаку на дом — вновь бросили несколько снежков, отойдя после этого на перекресток. Геннадий Квачев, находясь во дворе своего дома, из однозарядной винтовки с нарезным стволом модели ТОЗ-8 м с расстояния около 40 м произвел два прицельных выстрела. Пуля попала в левую руку 11-летнего мальчика, стоявшего с ребятами на перекрестке.

Мужчина объяснил свой поступок тем, что не смог больше терпеть издевательств детей, которые не только кидали снежки, но и оскорбляли его нецензурной бранью. При этом Квачев признал свою вину в совершенном преступлении.

9 февраля мать с потерпевшим обратилась в больницу. Выяснилось, что мальчику был причинен вред здоровью средней тяжести в виде сквозного ранения нижней трети левого предплечья с открытым краевым переломом левой локтевой кости.

В ходе следствия винтовка у Квачева была изъята.

Суд, рассмотрев дело, приговорил Квачева к 1,6 годам лишения свободы, условно с испытательным сроком 2 года.

#Новости#Ялуторовский район#Оружие#Стрельба#Женя#Происшествия
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