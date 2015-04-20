Мужчине, стрелявшему в подростка, дали условный срок

6 февраля они продолжили атаку на дом — вновь бросили несколько снежков, отойдя после этого на перекресток. Геннадий Квачев, находясь во дворе своего дома, из однозарядной винтовки с нарезным стволом модели ТОЗ-8 м с расстояния около 40 м произвел два прицельных выстрела. Пуля попала в левую руку 11-летнего мальчика, стоявшего с ребятами на перекрестке.