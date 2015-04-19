Служба занятости помогла тюменским мамам стать предпринимателями

В первом квартале текущего года за помощью в поиске подходящей работы в службу обратились 2823 женщины, воспитывающие несовершеннолетних детей, из них 1118 (около 40%) трудоустроены.
Постепенно становится популярным и другое направление работы с молодыми мамами. При содействии службы занятости за январь—март 2015 года шесть женщин стали предпринимателями.
Среди них — жительница Бердюжского района. Имея среднее профессиональное образование парикмахера, она организовала свой салон. В Голышмановском районе мама двух несовершеннолетних детей открыла магазин по продаже одежды.
К слову, финансовая помощь на организацию своего дела в этом году составляет 117 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Губернатора Тюменской области.
Фото: m.ljob.ru