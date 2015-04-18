Полиция: воры начали сезон «охоты» на велосипеды

В Тюмень пришла весна, и многие горожане открыли велосезон. Это не укрылось от внимания нечистых на руку граждан: с конца марта полиция зарегистрировала уже 20 случаев краж двухколесного транспорта.
В 12 случаях подозреваемые пока не установлены. В основном велосипеды забирали из подъездов — одни хозяева пристегивали «двухколесных друзей» тросиком, другие и вовсе оставляли имущество в свободном доступе. В двух случаях велосипеды стояли без присмотра во дворе.
Еще восемь велосипедных краж полицейским удалось раскрыть. Все кроме одной были совершены подростками. Так, на днях инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних установили личность подозреваемого в хищении велосипеда с подземной парковки. Им оказался 14-летний тюменец, состоящий на учете в ПДН.
«Стражи правопорядка напоминают, что в весенне-летний период существенно возрастает количество хищений велосипедов, по большей части — оставляемых на улице без присмотра и пристегиваемых на не слишком надежные тросы. Все, что остается без внимания, становится легкой „добычей“ для воров. Эта проблема является сезонной, так что в весенний и летний период придется запастись терпением и контролировать свое имущество постоянно», — отметили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.
Там отметили, что в основном велосипеды крадут со стоянок супермаркетов и торговых центров, магазинов, оборудованных специальными парковками.
В полиции напомнили правила, которые следует соблюдать, чтобы предотвратить возможную кражу велосипеда:
— Запомните «особые» приметы вашего велосипеда. Если их нет, то советуем выбить на раме или несмываемой краской нанести какую-нибудь метку, например ваш почтовый индекс и номер дома. Многие воры не связываются с «мечеными велосипедами», так как их легко опознать;
— Закрывайте ваш велосипед на замок, даже если вы отлучаетесь ненадолго. К тому же сотрудники полиции советую смастерить цепь понадежнее, чтобы ее было не так-то легко повредить — это отобьет у воров желание «поживиться» легкой добычей;
— По возможности, оставляйте ваш велосипед на охраняемых стоянках;
— Если Вы заходите в помещение, к примеру, в магазин, старайтесь держать велосипед в поле зрения;
— Обратите внимание: возможно, там, где вы собираетесь оставить свое транспортное средство, есть камера видеонаблюдения. Оставляйте велосипед в поле ее обзора;
— Также сотрудники полиции рекомендуют передвигаться парами, чтобы кто-то смог следить за велосипедом в отсутствие другого;
— На раме должен быть номер велосипеда, запомните его, тогда в случае хищения, его легче будет «опознать».
«Постарайтесь использовать велосипед по назначению — как прогулочное средство, а не как транспорт для передвижения от магазина — к дому, в таком случае вы реже будете оставлять его без присмотра, и опасность похищения будет меньше. В случае пропажи велосипеда немедленно обращайтесь в полицию. Возьмите с собой, если имеются, регистрационную карту вашего велосипеда и чек, свидетельствующий о покупке, а также назовите приметы вашего транспортного средства», — добавили в полиции.
Там напомнили, что важно и обезопасить себя от покупки краденого велосипеда: проверяйте у продавца документы на велосипед, сверяйте с серийным номером — нет ли признаков изменения, а также попробуйте определить, не был ли велосипед перекрашен. Если что-то вызвало подозрение, не совершайте покупки, а обратитесь в полицию.