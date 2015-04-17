В воскресенье в нашем городе установят рекорд России

Суть рекорда заключается в том, что группа людей берется за руки и замыкается в цепь. В месте замыкания находится так называемая энергетическая палочка — трубка, внутри которой находятся два контакта и светодиоды. Они способны реагировать на очень малое количество электричества, проводником которого является и наша кожа. Чтобы активировать палочку, надо замкнуть ее с двух концов.