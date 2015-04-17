В воскресенье в нашем городе установят рекорд России

Суть рекорда заключается в том, что группа людей берется за руки и замыкается в цепь. В месте замыкания находится так называемая энергетическая палочка — трубка, внутри которой находятся два контакта и светодиоды. Они способны реагировать на очень малое количество электричества, проводником которого является и наша кожа. Чтобы активировать палочку, надо замкнуть ее с двух концов.
В нашей стране такой рекорд до Тюмени пока никто устанавливать не пытался, поэтому с любым результатом мы попадем в книгу рекордов России. Мировой рекорд по длине электрической цепи принадлежит Латвии — там проводниками электричества стали 1137 человек. Латвийский рекорд зафиксирован в книге рекордов Гиннеса.
Собрать участников рекорда организаторам помогает областной департамент по спорту и молодежной политике — он пригласил ребят из подведомственных им организаций: областного детско-юношеского центра «Аванпост», «Областного центра профилактики и реабилитации», «Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий», ХК «Рубин», «Центра подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой», «Воронинских горкок», центра олимпийской подготовки «Тюмень дзюдо». Также в числе участников рекорда будут студенты ТГНГУ, школьники и просто тюменцы. Присоединяйтесь и вы, чтобы рекорд был по-настоящему масштабным.
Заключительному этапу установления рекорда предшествовали три подготовительных, в которых приняли участие около 300 человек.
Приходите 19 апреля к 15:00 на парковку ТРЦ «Фаворит»!
Всех участников ждет развлекательная научная шоу-программа от профессора Николя, розыгрыш призов от «Тюменского дома кино» и магазина «Арсенал+», а также бесплатная сахарная вата и кислородные коктейли.