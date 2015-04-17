Пропавшая в Тобольске преподавательница найдена мертвой

Сообщение о том, что в парковой зоне в 11 микрорайоне Тобольска найден труп с сильными гнилостными изменениями, поступило в следственные органы 15 апреля 2015 года. В результате проведенной судебно-медицинской экспертизы было установлено, что тело принадлежит преподавательнице Тобольского рыбопромышленного техникума Ирине Черкашиной, числившейся пропавшей без вести с 13 декабря 2014 года. Вещи женщины опознал ее супруг.