Пропавшая в Тобольске преподавательница найдена мертвой

В Тобольске обнаружено тело 44-летней преподавательницы местного рыбопромышленного техникума, которая пропала в декабре прошлого года. Сейчас следователи выясняют причину смерти женщины.
Сообщение о том, что в парковой зоне в 11 микрорайоне Тобольска найден труп с сильными гнилостными изменениями, поступило в следственные органы 15 апреля 2015 года. В результате проведенной судебно-медицинской экспертизы было установлено, что тело принадлежит преподавательнице Тобольского рыбопромышленного техникума Ирине Черкашиной, числившейся пропавшей без вести с 13 декабря 2014 года. Вещи женщины опознал ее супруг.
«Напомним, по факту без вести пропавшей женщины ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Окончательные выводы о причине смерти женщины будут сделаны после того, как завершатся все следственные мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.