Осужден грабитель, охотившийся по вечерам на тюменок

В Тюмени по обвинению в грабеже и разбое осужден 27-летний Олег Щуплыгин, который нападал на женщин и отбирал у них сумки.
18 августа 2014 года Щуплыгин освободился из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за преступления против жизни и здоровья, а уже вечером 29 сентября ограбил прохожую. Мужчина напал на тюменку на улице Ставропольской, несколько раз ударил ее по голове, после чего забрал дамскую сумочку и скрылся. Наживой грабителя стали 1450 рублей денег, банковские карты и документы.
«В период с 29 сентября по 29 октября Щуплыгин вечерами выходил на криминальный промысел. Его жертвами становились проходящие мимо женщины, у которых он забирал дамские сумочки. В течение месяца, орудуя на улицах Ставропольская, Гастелло, Червишевский тракт и Баумана, Щуплыгин ограбил 8 женщин, похитив всего имущества на общую сумму более 45 тысяч рублей», — отметили в пресс-службе прокуратуры области.
30 октября Щуплыгин был задержан сотрудниками полиции и по решению суда заключен под стражу.
Суд, рассмотрев дело, приговорил Щуплыгина к 5 годам лишения свободы с содержанием в исправительной колонии строгого режима.