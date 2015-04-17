Осужден грабитель, охотившийся по вечерам на тюменок

18 августа 2014 года Щуплыгин освободился из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за преступления против жизни и здоровья, а уже вечером 29 сентября ограбил прохожую. Мужчина напал на тюменку на улице Ставропольской, несколько раз ударил ее по голове, после чего забрал дамскую сумочку и скрылся. Наживой грабителя стали 1450 рублей денег, банковские карты и документы.