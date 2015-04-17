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Осужден грабитель, охотившийся по вечерам на тюменок

17 апреля 2015, 09:55
В Тюмени по обвинению в грабеже и разбое осужден 27-летний Олег Щуплыгин, который нападал на женщин и отбирал у них сумки.
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Тюмень

В Тюмени по обвинению в грабеже и разбое осужден 27-летний Олег Щуплыгин, который нападал на женщин и отбирал у них сумки.

18 августа 2014 года Щуплыгин освободился из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за преступления против жизни и здоровья, а уже вечером 29 сентября ограбил прохожую. Мужчина напал на тюменку на улице Ставропольской, несколько раз ударил ее по голове, после чего забрал дамскую сумочку и скрылся. Наживой грабителя стали 1450 рублей денег, банковские карты и документы.

«В период с 29 сентября по 29 октября Щуплыгин вечерами выходил на криминальный промысел. Его жертвами становились проходящие мимо женщины, у которых он забирал дамские сумочки. В течение месяца, орудуя на улицах Ставропольская, Гастелло, Червишевский тракт и Баумана, Щуплыгин ограбил 8 женщин, похитив всего имущества на общую сумму более 45 тысяч рублей», — отметили в пресс-службе прокуратуры области.

30 октября Щуплыгин был задержан сотрудниками полиции и по решению суда заключен под стражу.

Суд, рассмотрев дело, приговорил Щуплыгина к 5 годам лишения свободы с содержанием в исправительной колонии строгого режима.

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