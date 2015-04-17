«Опора России» намерена поддержать инициативу Якушева о наказаниях за ущерб бизнесу

«Понятно, что без проверок не обойтись, но хорошо, если бы они носили только заявительный характер. Иначе бывают примерно такие истории. Одна уважаемая тюменская фирма намеревалась участвовать в аукционе на поставку своих услуг, чтобы обеспечить себя работой до конца года. Коллектив не маленький, около 100 человек. В это время к ней заходит проверяющая организация, находит несущественное нарушение. Владелец компании готов его устранить, но счет предприятия все равно блокируется, а значит нет возможности участвовать в конкурсе. В результате коллектив остался без потенциального заказа, а значит без работы. И это не единичный пример, — рассказал один из членов Совета РО Опоры России Владимир Попов. — Еще один пример, в государственной Думе принимают закон о торговых сборах. Он начинает действовать в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. В результате с начала года каждое четвертое заведение общепита в Москве закрылось. Бизнес стал невыгодным. А значит бюджет недополучил налоги, которые платил каждый предприниматель, люди лишились работы. Между тем, депутат А. Макаров, по инициативе которого принимался закон продолжает спокойно работать. Пока не будет введена личная ответственность за ухудшение условий ведения бизнеса таких примеров меньше не будет».