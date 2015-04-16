В Тюмени появился светофор-гигант

Накануне юные велосипедисты и пешеходы познакомились с ним в сквере «Комсомольский». Светофор наглядно прямо на перекрестке вместе с ребятами разыграл ситуацию, которая может произойти, если велосипедисты не станут соблюдать основные правила: показывать рукой направление движения, спешиваться, пересекая «зебру», кататься по проезжей части.
Ростовая кукла, которая с первой встречи понравилась школьникам, изготовлена на средства, выделенные Администрацией города Тюмени. В областном центре немало делается для обеспечения дорожной безопасности детей: в этом году в четырех округах Тюмени проводился семейный конкурс «Соблюдаем Правила всей семьей!», в конце апреля запланировано проведение городского конкурса юных велосипедистов «Безопасное колесо».
Тюменские дети еще не раз встретятся с доброжелательным Светофором на различных мероприятиях, проводимых Госавтоинспекцией, и вместе с ним повторят правила дорожного движения, сообщает полк ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области.
Добавим, что за 3 первых месяца текущего года в авариях на дорогах региона пострадали 64 ребенка. Это на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, тем не менее, ДТП с участием детей продолжают случаться.