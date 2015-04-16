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В Тюмени появился светофор-гигант

16 апреля 2015, 16:39
С наступлением тепла на дорогах Тюмени увеличилось и число детского травматизма. Правила дорожного движения — это та тема, которую необходимо постоянно повторять детям для их же безопасности, а также обучать детей на собственных грамотных примерах. Теперь правилам дорожного движения ребят будет обучать ростовая кукла Светофор.
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Дети

Накануне юные велосипедисты и пешеходы познакомились с ним в сквере «Комсомольский». Светофор наглядно прямо на перекрестке вместе с ребятами разыграл ситуацию, которая может произойти, если велосипедисты не станут соблюдать основные правила: показывать рукой направление движения, спешиваться, пересекая «зебру», кататься по проезжей части.

Ростовая кукла, которая с первой встречи понравилась школьникам, изготовлена на средства, выделенные Администрацией города Тюмени. В областном центре немало делается для обеспечения дорожной безопасности детей: в этом году в четырех округах Тюмени проводился семейный конкурс «Соблюдаем Правила всей семьей!», в конце апреля запланировано проведение городского конкурса юных велосипедистов «Безопасное колесо».

Тюменские дети еще не раз встретятся с доброжелательным Светофором на различных мероприятиях, проводимых Госавтоинспекцией, и вместе с ним повторят правила дорожного движения, сообщает полк ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области.

Добавим, что за 3 первых месяца текущего года в авариях на дорогах региона пострадали 64 ребенка. Это на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, тем не менее, ДТП с участием детей продолжают случаться.

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