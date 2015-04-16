В «Магните» на Харьковской нарушали требования к обороту продуктов

Ведомство направило дело в Арбитражный суд Тюменской области, который привлек ЗАО «Тандер» к административной ответственности по ч.2 ст.14.43 КоАП РФ в виде наложения штрафа в размере 300 000 рублей. Компания, не согласившись с принятым решением, обратилась с апелляционной жалобой в Восьмой арбитражный апелляционный суд, который в марте 2015 года оставил эту жалобу без удовлетворения.