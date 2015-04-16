В «Магните» на Харьковской нарушали требования к обороту продуктов

Выяснилось, что в магазине «Магнит», расположенном по улице Харьковской, 56/1, нарушаются требования Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», п. 7.5, 7.2 СП 2.3.6.1066–01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов». Какие именно моменты нарушались, в Роспотребнадзоре не уточняют.
Ведомство направило дело в Арбитражный суд Тюменской области, который привлек ЗАО «Тандер» к административной ответственности по ч.2 ст.14.43 КоАП РФ в виде наложения штрафа в размере 300 000 рублей. Компания, не согласившись с принятым решением, обратилась с апелляционной жалобой в Восьмой арбитражный апелляционный суд, который в марте 2015 года оставил эту жалобу без удовлетворения.