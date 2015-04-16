Американский фильм «Номер 44» отозван из российского проката

Действие ленты происходит в 1953 году. По сюжету офицер советской разведки Лев Демидов (Том Харди) пережил Голодомор, дошел до Берлина, теперь ему поручено расследование убийства детей в Вольске. Начальство хочет скрыть серийное преступление, чему Демидов всячески противится.
«По итогам пресс-просмотра в Министерство культуры РФ поступили вопросы, касающиеся содержания фильма, в первую очередь — искажения исторических фактов и своеобразных трактовок событий до, во время и после Великой Отечественной войны, а также образов и характеров советских граждан той исторической эпохи, — говорится в сообщении на сайте Министерства культуры РФ. После данного просмотра мнение прокатчиков и представителей Минкультуры совпали: прокат подобного рода фильмов в преддверии 70-летия Победы недопустим».
Фильм снят по роману английского писателя Тома Роба Смита. На главную роль в фильме «Номер 44» претендовал Кристиан Бэйл. Первоначально фильм должен был снимать Ридли Скотт.