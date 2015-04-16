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Американский фильм «Номер 44» отозван из российского проката

16 апреля 2015, 11:20
Министерство культуры РФ отозвало из российского проката американский фильм «Номер 44». Мировая премьера фильма Даниэля Эспиносы «Номер 44» (в оригинале «Child 44») была запланирована на 17 апреля. Одновременно планировался выход фильма в российский прокат.

Действие ленты происходит в 1953 году. По сюжету офицер советской разведки Лев Демидов (Том Харди) пережил Голодомор, дошел до Берлина, теперь ему поручено расследование убийства детей в Вольске. Начальство хочет скрыть серийное преступление, чему Демидов всячески противится.

«По итогам пресс-просмотра в Министерство культуры РФ поступили вопросы, касающиеся содержания фильма, в первую очередь — искажения исторических фактов и своеобразных трактовок событий до, во время и после Великой Отечественной войны, а также образов и характеров советских граждан той исторической эпохи, — говорится в сообщении на сайте Министерства культуры РФ. После данного просмотра мнение прокатчиков и представителей Минкультуры совпали: прокат подобного рода фильмов в преддверии 70-летия Победы недопустим».

Фильм снят по роману английского писателя Тома Роба Смита. На главную роль в фильме «Номер 44» претендовал Кристиан Бэйл. Первоначально фильм должен был снимать Ридли Скотт.

#Новости#Кино#Ирина#Культура
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