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Угадай место отдыха по фотографии № 57

15 апреля 2015, 12:57
Узнайте интерьер места отдыха в Тюмени по фотографии и получите 500 рублей на счет мобильного телефона.
Сюжет
Тюмень

У вас хорошая зрительная память и вы регулярно бываете в тюменских заведениях общественного питания? Тогда вам не составит труда, узнать, в каком из тюменских кафе (ресторанов, баров, кофеен) есть такое текстильное панно.

Напишите свой вариант ответа в комментариях к новости. Тот, кто назовет место первым и правильно, получит 500 рублей на баланс мобильного. Редактирование комментариев запрещено. От одного пользователя принимается один вариант ответа.

Итоги конкурса будут подведены 20 апреля.

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#Новости#Еда#Конкурсы#Тюмень#Ирина#Культура
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