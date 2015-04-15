Тюменские автостопщики рассказали о путешествиях по Аргентине

Зачастую они пользуются сайтом CouchSurfing. Это одна из крупнейших гостевых сетей, которая объединяет почти 7 миллионов человек по всему миру. Члены сети бесплатно предоставляют друг другу ночлег во время путешествий. «Мы, конечно, стараемся не наглеть и всегда готовим ужин», — говорит Света. Чаще всего ребята готовят картошку с грибами, потому что найти какие-либо другие «русские» продукты невозможно. Но они нашли выход из положения. Привычные нам макароны по-флотски с фаршем они делают с тунцом, приправляя все это историей о бедном рыбаке.