Тюменские автостопщики рассказали о путешествиях по Аргентине

Помещение, в котором проходят встречи, имеет необычную историю. В 1961 году это была «Тюменская фабрика клавишных инструментов», занимавшаяся выпуском пианино «Тюмень» и «Ноктюрн». Сегодня это «Тюменская мебельная фабрика».
Каждый понедельник в 20:00 можно прийти и посмотреть аргентинское кино на оригинальном языке с субтитрами, и конечно, попробовать национальный напиток мате, приготовленный в калебасе по всем традициям.
13 апреля состоялась видеовстреча с тюменскими ребятами, Светой и Виталием Савицкими, которые уже 9 месяцев путешествуют по миру автостопом. За все это время молодые люди проехали 55 тысяч километров, побывали в 19 странах и сменили 277 машин. Сейчас они в Южной Америке, в Буэнос-Айресе, столице Аргентины. На встречу с ребятами пришли их мамы, друзья, знакомые.
Ребята рассказали о безопасности в странах Южной Америки, дали несколько полезных советов о том, как не остаться без денег и паспорта, рассказали о местной полиции и границах. И, наверное, не случайно молодые люди сразу же затронули эту тему, так как за время нашего разговора на улице Буэнос-Айреса дважды прозвучала сирена.
Тюменские автостопщики поведали, что жить приходится в разных условиях: иногда в хороших, но недорогих отелях, а иногда в палатке за заправкой.
Зачастую они пользуются сайтом CouchSurfing. Это одна из крупнейших гостевых сетей, которая объединяет почти 7 миллионов человек по всему миру. Члены сети бесплатно предоставляют друг другу ночлег во время путешествий. «Мы, конечно, стараемся не наглеть и всегда готовим ужин», — говорит Света. Чаще всего ребята готовят картошку с грибами, потому что найти какие-либо другие «русские» продукты невозможно. Но они нашли выход из положения. Привычные нам макароны по-флотски с фаршем они делают с тунцом, приправляя все это историей о бедном рыбаке.
На столе за завтраком у местных часто можно увидеть трубочки с вареной сгущенкой, при этом они будут яростно доказывать, что это именно их изобретение.
Когда аргентинцы узнают, что молодая пара из Сибири, всегда задают одни и те же вопросы про медведей, ушанки и водку. В одной из семей, где они жили, хозяин дома принес бутылку водки со словами «Это для моих русских друзей». Света и Виталя научили их пить этот русский напиток и показали, как пить на брудершафт.
Узнать больше об Аргентине, посмотреть эмоциональные красивые фильмы можно каждый понедельник в 20:00 по адресу ул. Молодежная 74/4, Тюменская мебельная фабрика, 2 этаж, въезд между «Урарту» и магазином «Авто Эмали», ориентир по табличке FABRIC. Взнос вечера 250 рублей. Контактный телефон +7 (3452) 615–846.