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Россияне стали меньше употреблять алкоголь

15 апреля 2015, 15:58
Показатель среднедушевого потребления алкогольной продукции с 2008 по 2014 год снизился в России с 16,2 литра на душу населения в год до 11,78 литра, говорится в докладе Минздрава РФ, представленном на расширенном заседании коллегии ведомства.
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Тюмень

«За период с 2008 года по 2014 год отмечено постепенное снижение оценочного показателя среднедушевого потребления алкогольной продукции в пересчете на абсолютный алкоголь, в 2008 году он составлял 16,2 литра на душу населения в год, в 2013 году — 11,87 литра (план — 12,5), в 2014 году — по предварительным данным, 11,78 литра (план — 12,0)», — говорится в докладе.

В Минздраве отметили, что для дальнейшего снижения заболеваемости и смертности от злоупотребления алкоголем подготовили проект распоряжения правительства «Об утверждении плана мероприятий по снижению смертности от употребления спиртосодержащей продукции». В соответствии с распоряжением предусмотрены меры по урегулированию производства спиртосодержащих лекарств, а также спиртосодержащей парфюмерной продукции.

Фото: novostey.com

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