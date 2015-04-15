Россияне стали меньше употреблять алкоголь

«За период с 2008 года по 2014 год отмечено постепенное снижение оценочного показателя среднедушевого потребления алкогольной продукции в пересчете на абсолютный алкоголь, в 2008 году он составлял 16,2 литра на душу населения в год, в 2013 году — 11,87 литра (план — 12,5), в 2014 году — по предварительным данным, 11,78 литра (план — 12,0)», — говорится в докладе.