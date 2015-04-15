На Цветном бульваре пройдет битва рыцарей

Битва проходит в преддверии Дня воинской славы России в честь победы войск Александра Невского в Ледовом побоище (18 апреля 1242 года).
Рыцари в полном облачении проведут для всех желающих мастер-класс по искусству фехтования, а затем любой желающий сможет попробовать свои силы в баттле с воплощением настоящего средневекового рыцаря.
Акция приурочена к PR-кампании проекта «Tyumen Case-school», в рамках которого 29 апреля состоится «Case battle» II чемпионат Тюменской области по бизнес-кейсам, сообщает МИЦ «Моя территория». Регистрация участников на чемпионат продлится до 20 апреля в официальной группе ВКонтакте «Tyumen Case-school» http://vk.com/tmncaseschool.