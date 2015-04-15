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На Цветном бульваре пройдет битва рыцарей

15 апреля 2015, 16:30
Рыцарский баттл пройдет 16 апреля с 12:30 до 13:30 на Цветном бульваре. Его проводит молодежный информационный центр «Моя территория» вместе со школой фехтования «Камелот».
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Тюмень

Битва проходит в преддверии Дня воинской славы России в честь победы войск Александра Невского в Ледовом побоище (18 апреля 1242 года).

Рыцари в полном облачении проведут для всех желающих мастер-класс по искусству фехтования, а затем любой желающий сможет попробовать свои силы в баттле с воплощением настоящего средневекового рыцаря.

Акция приурочена к PR-кампании проекта «Tyumen Case-school», в рамках которого 29 апреля состоится «Case battle» II чемпионат Тюменской области по бизнес-кейсам, сообщает МИЦ «Моя территория». Регистрация участников на чемпионат продлится до 20 апреля в официальной группе ВКонтакте «Tyumen Case-school» http://vk.com/tmncaseschool.

#Новости#История#Тюмень#Ирина#Культура
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