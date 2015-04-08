Угадай место отдыха по фотографии № 56

Во-вторых, вам надо изучать и запоминать детали интерьера заведений, где вы бываете. А в-третьих, вам нужно первым оставить правильный ответ в комментариях.
За это счет вашего мобильного телефона пополнится на 500 рублей.
Сегодня вам нужно угадать, в каком заведении есть предметы мебели с такой обивкой.
От одного пользователя принимается только один вариант ответа. Редактирование комментариев запрещено.
Итоги мы подведем 13 апреля.
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