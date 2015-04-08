Удар ножом в сердце оказался смертельным

Конфликт между двумя мужчинами произошел 4 апреля в доме, расположенном в селе Аромашево. По версии следствия, 43-летний тюменец схватил нож и нанес один удар в область сердца 34-летнему потерпевшему.
«Мужчина с колото-резаным ранением был доставлен в больницу, однако через непродолжительное время скончался», — отметила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Тюменской области Людмила Шешукова.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, выясняются обстоятельства произошедшего.