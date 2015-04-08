Удар ножом в сердце оказался смертельным

Возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего тюменца, который в ходе ссоры ударил ножом знакомого. Пострадавший не выжил, и его обидчик обвиняется по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).