nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Удар ножом в сердце оказался смертельным

8 апреля 2015, 14:08
Возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего тюменца, который в ходе ссоры ударил ножом знакомого. Пострадавший не выжил, и его обидчик обвиняется по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Конфликт между двумя мужчинами произошел 4 апреля в доме, расположенном в селе Аромашево. По версии следствия, 43-летний тюменец схватил нож и нанес один удар в область сердца 34-летнему потерпевшему.

«Мужчина с колото-резаным ранением был доставлен в больницу, однако через непродолжительное время скончался», — отметила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Тюменской области Людмила Шешукова.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, выясняются обстоятельства произошедшего.

#Новости#Убийства#Тюменская область#Таня#Происшествия
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Вчера, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Вчера, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25